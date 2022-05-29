王毅今見太平洋島嶼論壇秘書長促合作

中國/王毅/南太平洋

中國外交部長王毅今天會見太平洋島嶼論壇秘書長亨利-普納，王毅與普納會談涉及促進新冠疫情後恢復經濟和對氣候變化採取緊急行動計畫。王毅於周四抵達南太平洋地區對8個島嶼國家閃電訪問，討論中國與各國加強經濟和安全合作的廣泛協議。法新社說， 澳大利亞和中國正在為爭奪太平洋地區的影響力而展開激烈的爭奪。

廣告 繼續瀏覽後續

據法新社今天報道稱，澳大利亞新任總理說，太平洋國家歡迎堪培拉在該地區的 "重新參與"，因為北京對這些國家展開了魅力攻勢。澳大利亞新總理的聲明在周日的天空新聞中播出，而此時中國外交部長王毅正在斐濟會見該群島的領導人和太平洋地區的外交部長。

王毅於周四抵達該地區，討論與各國加強經濟和安全合作計畫。王毅周日會見了太平洋島嶼論壇秘書長亨利-普納，從新冠病毒疫情中恢復經濟和對氣候變化採取緊急行動應是討論議題。

據普納稱，"我們歡迎中國對氣候變化的承諾。"

王毅此前訪問了基里巴斯，在那裡簽署了關於氣候變化、經濟合作和其他問題的10份諒解備忘錄，但沒有簽署關於安全問題的備忘錄。

王毅還訪問了薩摩亞，周六在那裡簽署了一項 "加強合作 "的雙邊協議。

作為這次訪問的一部分，王毅還將訪問湯加、瓦努阿圖和巴布亞新幾內亞。