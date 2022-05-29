王毅在南太平洋閃電訪問 昨與薩摩亞簽新協議

中國/南太平洋

中國外交部長王毅繼續訪問南太平洋多個島國。王毅星期六與薩摩亞方面簽署了一項加強合作的協議，法新社說引起了澳大利亞和美國的關注。

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據法新社說，薩摩亞和中國簽署關於南太平洋的協議。該協議的細節沒有被透露，但一份發送給該地區幾個國家的協議草案遭泄露，它包括更大的經濟和安全合作。

西方領導人呼籲南太平洋島國反擊中國在該地區擴大中國對安全控制的企圖。

薩摩亞政府在一份聲明中證實，中國外交部長王毅和薩摩亞總理Fiame Naomi Mata'afa進行了會晤，討論 "氣候變化、新冠病毒疫情和安全"。根據聲明，中國將繼續為該島國基礎設施建設提供援助，並將為未來的項目建立一個 "待定 "的新框架。

該聲明稱，薩摩亞和中國將繼續尋求更大的合作，以實現雙方共同利益和承諾。

據該報道，在周五晚上抵達薩摩亞之前，中國代表團本周訪問了所羅門群島和基里巴斯。它原定於星期六下午出發前往斐濟，然後前往湯加、巴布亞新幾內亞和東帝汶。

澳大利亞等國對中國外長的穿梭訪問給予關注。作為影響力多方爭奪戰的一部分，澳大利亞外交部長黃英賢周末訪問了斐濟。據黃英賢在斐濟首都蘇瓦說：“我們已經公開表達了我們對這項安全協議的擔憂。” 黃英賢說，“像其他太平洋島嶼一樣，我們相信會有後果。我們認為重要的是，該地區的安全由該地區決定。”

在首次訪問所羅門群島期間，中國外長王毅周四譴責了針對中國與該島國安全協議的 "誹謗和攻擊"。

根據協議草案和五年計畫（將向該地區的幾個島國提出，法新社獲得其副本），北京打算加強對安全的控制。

密克羅尼西亞總統戴維-帕努埃洛在給他的南太平洋同事的一封措辭強烈的信中警告說，該協議表面上 "很有吸引力"，但可能給中國提供進入和控制我們地區的手段。