聯合國官方新聞報道巴切萊特結束中國之行：並談新疆、西藏、香港等問題

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聯合國官方新聞稱，聯合國人權事務高級專員米歇爾·巴切萊特星期六在結束對中國的六天正式訪問時在廣州舉行了新聞發布會。這是17年來，聯合國人權事務高級專員首次能夠前往中國，與該國最高級政府官員和其他對話者就中國和全球的關鍵人權問題直接對話。巴切萊特在新聞發布會上重點談及她此次訪問的新疆之行。鑒於新冠疫情的限制，新聞發布會以在線形式舉行。

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聯合國官方新聞稱，在喀什和烏魯木齊的兩天訪問當中，巴切萊特會見了一系列官員，包括新疆維吾爾自治區黨委書記、區政府主席和主管公共安全的區政府副主席等。她訪問了喀什監獄和喀什實驗學校，一個前職業教育和培訓中心(VETC)，以及其他地方。

此外，她還與國內外的民間社會組織、學術界、社區和宗教領袖以及其他人進行了交流。在她訪問之前，她和她的辦公室會見了一些致力於解決新疆、西藏、香港和中國其他地區問題的民間社會組織。巴切萊特表示，她的訪問還得益於聯合國人權機制多年來在中國的工作，以及她的辦公室和她的先遣隊於4月25日抵達中國所做的準備工作。

就訪問性質， 巴切萊特表示，應該從一開始就說明這次訪問的性質——是什麼，不是什麼。她說，這次訪問不是調查——高級專員的正式訪問本質上引人關注，並非有助於屬於調查性質的詳細、有條不紊和不引人注意的工作。此次訪問提供了一個與中國最高層領導人就人權問題進行直接討論的機會，以相互傾聽、提出關切、探索並為未來更定期、更有意義的互動鋪平道路，從而支持中國履行其國際人權法義務。

巴切萊特感謝中國政府的邀請和中國政府為促成這次訪問所作的努力，特別是為她與習近平主席的在線會晤所作的安排。

她在這次訪問中與中國國務委員王毅、最高人民法院首席大法官，以及公安、司法、民族事務及人力資源、國家檢察院的高級官員和廣東省省長會面。她還會見了中華全國婦女聯合會的官員。

巴切萊特表示，考慮到中國在多邊主義中的重要作用，這次訪問對她來說也是一個討論其他幾個地區和全球問題的機會，在這些問題上，中國可以利用其影響力帶來政治解決方案。

巴切萊特指出，對於那些向她發出呼籲，要求她向當局提出問題或案例的人，她聽到了他們的呼籲。她表示，這些人的宣傳倡導工作非常重要，她的訪問是向政府提出一些具體情況和關切問題的機會。她表示，將繼續持續跟蹤這些令人關切的問題和事例。

巴切萊特表示，如果試圖在一次講話中概括中國這個幅員遼闊的國家人權狀況的全部複雜性，將是冒昧的，但她願意強調此行得以詳細討論的一些關鍵議題。

聯合國官方新聞說，就巨大成就， 巴切萊特表示，提前10年實現減貧和消除極端貧困是中國取得的巨大成就。實行全民醫療保健和幾乎全民失業保險計畫，對確保保護健康權和更廣泛的社會和經濟權利大有幫助。中國在國內和國際上支持多邊2030議程和可持續發展目標的努力也受到重視。她表示，她在討論中強調了促進性別平等和適當地域分配的重要性。

就立法和司法改革，巴切萊特表示，多年來，中國進行了重要的立法和司法改革。關於性別平等，她歡迎修訂《婦女權益保障法》,認為這將為保護婦女權利帶來若干改進。她還讚揚最近對民法典進行的改革，其中引入了關於性騷擾的條款，以及反家庭暴力法，其中規定了保護處於危險中的婦女和兒童的保護令。她指出，正如在每個國家一樣，執行是關鍵，因此當局必須在這方面保持警覺，並對法律在實踐中如何適用的關切作出回應。她希望在各級政治代表中看到更多的女性，並鼓勵企業為更多女性擔任高層職務創造條件。

就國家人權行動計畫， 巴切萊特歡迎中國提出的確保高質量發展的目標，認為這與加強法治和尊重人權密切相關。她表示，這在中國《國家人權行動計畫》和其他政策文件中有所闡述。她說，人權高專辦小組深入討論了國家立法和做法必須如何反映國際人權法律和標準，特別是在執法和司法程序方面，人權高專辦期待着繼續與中國政府和司法部門分享專門知識。

巴切萊特表示，中國《國家人權行動計畫》承諾執行更嚴格的死刑複核程序，並實施更嚴格的死刑案件報告和複核機制，這也值得歡迎。她指出，發布關於死刑的數據非常重要，她希望中國能夠加入到廢除死刑的國際潮流中來。

就反恐和去激進化與保障人權，聯合國官方新聞說， 巴切萊特表示，在她與中國高級官員的討論中，每次會晤都提到發展、和平與安全的主題。她表示，為了使發展、和平與安全具有可持續性，需要具有包容性並植根於對人權的保護。

她表示，自己同意一些聯合國人權機制對打擊恐怖主義和激進主義的法律和政策及其應用的關切。

她指出，極端主義的暴力行為對受害者，包括那些負責保護社區的人的生活產生了可怕的嚴重影響。但至關重要的是，反恐對策不會導致侵犯人權。相關法律和政策的適用，以及對個人實施的任何強制性措施，需要接受獨立的司法監督，司法程序要有更大的透明度。所有受害者必須能夠尋求補救。

她說，在新疆維吾爾自治區，她對反恐和去激進化措施的應用及其廣泛應用提出了疑問和關切——特別是它們對維吾爾族和其他以穆斯林為主的少數民族權利的影響。雖然她無法評估“職業教育和培訓中心”的整體規模，但她向政府提出了以下問題：缺乏對該方案運作的獨立司法監督，執法官員依賴15項指標來確定暴力極端主義傾向，關於在機構中使用武力和虐待的指控，以及關於對合法宗教活動過度嚴格限制的報告。她表示，在她訪問期間，政府向她保證，“職業教育和培訓中心”系統已經拆除。她鼓勵政府對所有反恐和去激進化政策進行審查，以確保這些政策完全符合國際人權標準，特別是不以任意和歧視的方式實施這些政策。

巴切萊特表示，在來中國之前，她聽到一些現在生活在國外的維吾爾族家庭與他們的親人失去了聯繫。在她與中國當局的討論中，她呼籲當局作為優先事項採取措施向這些家庭提供信息。

就人權捍衛者、性少數群體、殘疾人和老年人，巴切萊特表示，她也和聯合國人權機制一樣，對律師、人權捍衛者和其他人的合法活動在中國國家安全框架下受到懲罰感到關切。她表示，聯合國人權機構認為，監視居住制度構成任意拘留，並呼籲廢除。

巴切萊特表示，她與中國非政府組織的互動也很充實。在促進性別平等、男女同性戀、雙性戀、跨性別者和間性者的權利、殘疾人和老年人的權利等方面，正在開展重要的工作。

她說，中國有“草根”基層參與的傳統，毫不誇張地說，這一點很重要。擴大民間社會有意義參與和宣傳倡導的空間對於加強參與和言論自由至關重要。

據聯合國官方新聞說，就西藏問題，巴切萊特表示，在西藏自治區，重要的是要保護藏族人的語言、宗教和文化特徵，允許藏族人充分和自由地參與有關其宗教生活的決策，並進行對話。她討論了西藏自治區的教育政策，並強調了兒童在其家庭或社區環境中學習自己的語言和文化的重要性。

就香港問題 ，巴切萊特表示，香港特別行政區長期以來被視為該地區的人權和獨立媒體中心。重要的是，香港政府應竭盡所能，培育而不是扼殺香港公民社會和學術界的巨大潛力，為促進和保護香港特區和更大範圍內的人權作出貢獻。她指出，根據《國家安全法》逮捕律師、活動人士、記者和其他人令人深感擔憂。她說，作為《公民權利和政治權利國際公約》的締約方，香港將於7月接受聯合國人權事務委員會的審查。她同時呼籲中國（全國人大）也批准它於1998年簽署的這一公約。

就勞工權利， 巴切萊特表示，中國最近批准了國際勞工組織關於強迫勞動的兩項公約(第29號和第105號公約),一旦交存，將是受到歡迎、也是保護工作領域基本原則和權利的重要起點。她表示，除了批准之外，現在重要的是建立一個基礎廣泛的制度，不僅包括勞動監察和執行，還包括預防和盡責調查。民間社會行動者——包括企業、工會、非政府組織和媒體——也在監督遵守情況和指出差距方面發揮着重要作用。她鼓勵中國與國際勞工組織進行建設性接觸。

她表示，她在訪問中還與中國工商業界代表進行了接觸，看到中國公司和部門在其運營和供應鏈中採用人權標準，令她感到鼓舞。

就保持定期接觸、建立工作組， 巴切萊特表示，鑒於當今世界面臨許多相互交織的全球危機，包括氣候變化、對和平與安全的威脅、全球經濟體系的不穩定以及新冠疫情的影響，中國作為多邊和區域論壇的重要貢獻者，可以發揮非常重要的作用。

她說，雙方同意在聯合國人權事務辦事處和中國政府之間建立定期接觸，包括通過年度高級戰略會議，在國家、地區或全球層面討論各自關心的問題。

雙方還同意建立一個工作組，通過在北京和日內瓦的會議以及在線會議，促進聯合國人權高專辦與中國政府之間的實質性交流與合作。該工作組將就具體專題領域組織一系列後續討論，包括但不限於發展、減貧與人權、少數民族權利、工商業與人權、反恐與人權、數字空間與人權、司法和法律保護與人權，以及雙方提出的其他問題。

巴切萊特表示，這將使人權高專辦能夠在一些人權問題上與中國進行有條理的接觸。她指出，這一點尤其重要，因為人權高專辦在中國沒有設立國家辦事處。她表示，工作組還將為高專辦提供一個機會，提請政府注意一些令人關切的具體問題。

巴切萊特說，中國政府表示，它將邀請聯合國人權事務高級專員辦事處的高級官員將來訪問中國。

巴切萊特表示，她與她在中國遇到的每一個人——地區和國家官員、民間社會、學者、外交官和其他人——坦誠地進行交談，真誠地希望在促進和保護所有人的人權方面取得進展。她希望能夠以這種開放和坦誠的方式為基礎，以有意義和有影響力的方式推進這些交流。