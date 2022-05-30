歐盟布魯塞爾峰會未就對俄制裁達成共識 澤連斯基呼籲歐盟各國“停止爭吵”

歐盟/烏克蘭/石油禁運

烏克蘭總統澤連斯基周一呼籲在布魯塞爾舉行峰會的歐盟領導人“停止爭吵”，以儘快通過對俄羅斯第六輪制裁措施。歐盟各國領導人周一在布魯塞爾舉行峰會，主要討論禁運俄羅斯石油問題，峰會尚未就第六輪對俄羅斯制裁達成共識。

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法新社消息，澤連斯基周一透過視頻向在布魯塞爾舉行峰會的歐盟領導人發表講話。他表示，歐洲的"爭吵"應該停止，歐洲必須展示自己的力量，因為俄羅斯只承認武力。

澤連斯基說，"我不會指責你們之間的任何人，目前發生的事情完全是俄羅斯的錯"。

澤連斯基上一次線上參與歐盟峰會是在今年3月，當時澤連斯基對匈牙利總理歐爾班提出批評。

歐盟各國領導人周一及周二兩天在布魯塞爾舉行峰會，主要討論禁運俄羅斯石油問題。歐盟領導人試圖達成一項在年底前逐步對俄羅斯石油禁運的協議，使第六輪制裁俄羅斯措施得以通過，但匈牙利提出必須保障其能源供應的條件。

根據法新社得到的歐盟峰會聲明草稿，歐盟成員國會同意禁止進口經油輪運送的俄羅斯石油，經管道輸送的俄羅斯原油則暫時免受制裁。由俄羅斯向內陸國家匈牙利、斯洛伐克、捷克供應，而且經管道輸送的石油獲臨時豁免，並會在之後的某個時候才會受制裁。

報道稱，歐盟成員國不會在30日的峰會上就管道石油的暫時豁免條款作最終確認。他們會要求外交官和部長尋求解決方案，以確保仍在獲取俄羅斯石油的國家，以及已切斷俄石油供應的國家之間維持公平競爭。

擔任歐盟輪值主席的法國總統馬克龍周一表示，“我們有信心也有決心達成協議。但目前仍存在來自匈牙利總理歐爾班的"不確定的因素"。

匈牙利總理歐爾班批評，歐盟委員會在商議對俄實施的石油禁運方面，行為不負責任。

歐爾班周一抵達布魯塞爾，準備出席歐盟峰會時表示，歐盟委員會在事件上沒有與各成員國進行適當的談判，他並說，禁運俄羅斯石油的建議是出乎意料，沒有考慮到匈牙利的能源安全問題。他指能源是嚴重問題，要先有解決方案，才可以實施制裁。

他並警告說，“目前沒有一項妥協方案是可以接受的。他要求在通過烏克蘭向匈牙利供應天然氣的德魯日巴管道被​​切斷的情況下，保障其石油供應。

歐盟執行委員會主席馮德萊恩周一表示："我們尚未走到那一步。"愛沙尼亞總理卡拉斯（Kaja Kallas）表示，期待下個月達成協議會比較實際。他說："我不認為今天會達成協議。我們會努力在6月的峰會前達成協議，這是目前務實的做法。"

歐盟外交與安全政策高級代表博雷利表示，有信心就新一籃子對俄制裁方案達成協議；歐洲理事會主席米歇爾就承認，對俄實施石油禁運並不容易，希望各方能在這個重要議題作出決定。