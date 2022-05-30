航班防疫機制6月再放寬 首犯罰款兩萬不停飛

香港/防疫

在疫情回穩的情況下，港府決定「微調」外防輸入的措施，包括由後天(6月1日)起，首次引入以罰款2萬港元(下同，摺合約2372歐元)的機製取代航班上有一定人數染上武漢肺炎便須停飛香港的「辣招」；十日內再犯才會被禁飛香港五天。此外，經香港轉機或過境人士須在登機時出示核酸檢測證明的規定，亦會被撤銷。不過，入境香港人士則須在抵港第九天額外多做一次核酸檢測。

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香港疫情回穩，過去一星期，每天新增感染個案均在二百宗左右，例如截至昨(29日)天零時的單日新增個案便有237宗，當中37宗屬輸入個案，令香港有疫情以來的確診個案累積計有121.2萬宗。

為此，雖然香港行政長官林鄭月娥上周表明，在其任內進一步放寬防疫機制的機會甚微，但港府昨日公布，進一步放寬備受批評的航班發現有人染疫便須停飛香港的「鎔斷」機制。根據6月起實施的新制度，若有三名或以上的乘客經抵港檢測而確診及該航班容許一名或以上未能符合《預防及控制疾病（規管跨境交通工具及到港者）規例》下指明條件的乘客登機來港，首次出現的話，相關航空公司將會被當局發出警告並罰款二萬元；如有關航線的航班在十天內再次發生相同情況，則該航空公司從同一地點抵港的民航客機航線將被禁止着陸香港五天。而不是像現時般，首次發生上述情況便須禁飛五天。

港府發言人解釋，更新罰則，是要在風險可控的前提下，促使航空公司儘力查核乘客是否不符合登機條件，同時避免因個別乘客未能符合登機條件來港而觸發機制，影響航空公司運作及來港人士行程。

旅遊界立法會議員姚柏良表示，用罰款方式替代實時禁飛的安排可以接受；但香港大學傳染病感染及傳染病中心總監何栢良今早在電台叩應節目表示，航班熔斷機制可以再進一步調整。他解釋，現時每日約有30宗輸入個案，如非超出檢疫設施的容量，相信香港有能力應付，而全球多個地區在解除社交距離措施及入境限制後，亦未見有大型爆發，如配合疫苗接種，估計不會為香港疫情帶來很大影響；相反，卻可有助香港「復常」。 不過，「鎔斷」機制另一指標，即若同一抵港航班上有五名或以上的乘客，或全機乘客總數的百分五或以上乘客經抵港檢測而確診，該航線便須禁飛五天的罰則沒有改變。

港府同時宣布，由於不少海外地區檢測的規模陸續縮減，來港人士或難以在當地確認進行核酸檢測的化驗所或醫療機構已獲政府承認，加上這些人士在抵港後仍須進行「檢測待行」並按死循環管理安排到指定檢疫酒店進行強制檢疫，故乘客6月起在海外地區或台灣登機，只須出示預定起飛前48小時內核酸檢測陰性結果，而毋須出示核准或承認的證明文件。香港旅遊促進會總幹事崔定邦認為，此舉有助維持市民返港的意欲。