英國外交部：中國阻礙新疆人權調查 企圖掩蓋真相

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聯合國人權事務高級專員巴切萊特近日訪問中國，並前往新疆調查人權狀況，但行程大受北京限制。英國外交部周一表示，這不過是凸顯中方"掩藏真相"的決心。

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中央社援引英國外交部一名發言人指出，中國當局顯然無視各國呼籲、沒有提供巴切萊特完整且不受限制的進入新疆的渠道。英國將持續與國際夥伴合作加大對中國施壓，要求中方即刻停止在新疆的人權侵害行為並釋放遭不法拘禁的人。

英國外交部表示，期待巴切萊特發布各界等待已久的新疆人權報告。

巴切萊特23日抵達廣州展開為期約6天的訪問行程，在新疆停留約2天，者是17年來首位訪問中國的聯合國人權事務高級專員。

聯合國人權事務高級專員辦事處（OHCHR）去年曾表示，新疆維吾爾人恐集體遭不法拘留、虐待和強迫勞動，但人權報告發布時間從去年12月起數次延期；今年2月冬季奧運在北京登場前，國際曾出現一波要求公布報告的聲浪，並批評巴切萊特失職。

雖然國際間曾期待巴切萊特實地造訪新疆將有助該報告儘快公布，但不僅數個人權和政治倡議組織在巴切萊特23日訪中前即示警她恐淪為北京宣傳工具，她本人在中國期間也坦言"無法完整評估"所謂再教育營的規模。

報道稱，巴切萊特在中國和新疆期間所能見到的人事物受北京嚴格控管，基本上僅能與中共和中國政府官員交流。不過，巴切萊特也刻意拉低國際社會對她新疆行的期待，指出訪問新疆主要有助與中國高級官員"直接討論"人權議題。

巴切萊特在訪中期間表示，她的新疆行"並非調查行動"，聯合國人權事務高級專員的正式訪問本質上就是高規格行程，而這樣的行程無助進行詳盡、有條理、嚴謹的調查。

聯合22國約200名國會議員的"對華政策跨國議會聯盟"（IPAC）20日曾示警，中國政府很有可能以嚴格防疫措施為由，阻礙巴切萊特就新疆人權情勢進行有意義的調查，而中方竭力維持的表面功夫將對聯合國人權事務高級專員辦事處的權威和可信度造成長久傷害。

IPAC指出，根據聯合國人權理事會相關規章，人權事務高級專員訪問個別國家期間，其行動和資訊取得、私下接觸公民社會和媒體，以及在機密且不受監督的情況下接觸證人與其他利害相關方等的自由應獲完整保障。但根據巴切萊特所言，她本來就不期待能在中國進行實質調查。