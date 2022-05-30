財政司長指香港須為地緣政治風險作準備 月內第二位官員發警

香港/經濟

財政司長陳茂波表示，美國透過美元及國際金融系統制裁俄羅斯，作為開放國際金融中心的香港，在地緣政治局勢持續緊張下，必須對各種風險做好準備和預案。這是繼金融管理局行政總裁余偉文表示香港要為包括被剔出環球銀行金融電訊協會系統(SWIFT)和凍結資產作應變預案之後，不足一個月內，第二位主管財金事務的官員發表類似言論。

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制訂應變預案引發市場對香港已實行快40年的美元與港元掛鉤的聯繫彙率制度存廢的討論，當中，在香港回歸前後時期出任證劵及期貨事務監察委員會主席的梁定邦向《明報》指出，在人民幣未自由兌換及香港開放型經濟下，港元除了與美元掛鉤，沒有太多選擇；但一旦出現「最壞情況」，即美國以制裁俄羅斯的類似方式制裁香港，港元可直接轉掛鉤人民幣，並透過中國中央銀行加大離岸人幣資金池，強化香港處理人民幣角色，變相加速人民幣國際化。他預計，作為長遠考慮，外彙基金將會稍為增加人民幣比率，金管局亦會逐漸減少在美國當地的資產。

香港財政司長陳茂波昨(29日)在網誌撰文，指俄烏衝突讓人看見美國把美元和一些國際金融系統「武器化」，干擾了國際金融市場的運作，故此，「安全」是國家和企業均須關注。他續稱，地緣政治局勢持續緊張，香港作為全開放的國際金融中心，必須對各種風險做好不同的準備和預案。他沒有披露預案的細節，但表明，「國家安全是經濟發展的前提」，故須以「『總體國家安全觀』來看香港的發展，以『底線思維』做好各種防禦風險的準備和預案」；其次是以多元、平衡的方式推動經濟發展，以應對日益複雜的外圍環境。

陳茂波又大談中港金融市場的合作發展，包括剛於上周五(27日)公布的ETF(交易所買賣基金，Exchange Traded Fund)互聯互通，逐步把香港打造成接通中國與境外資金和市場的安全管道，港府將銳意進一步擴大互聯互通的廣度和深度。在此之前，香港股市已與中國建立滬深股通、債券通、基金互認等互聯互通渠道。

根據香港交易所網頁，截至3月底，在港交所進行的交易所買賣產品，每天成交額達到111億港元，涉及市值4306億，當中，88%屬ETF。不過，以交易櫃檯計算，香港佔大部分，其次是美國(19%)和中國(17%)櫃檯。