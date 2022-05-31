俄軍控制烏東北頓涅茨克大部分地區 澤連斯基：烏軍在南部赫爾松附近取得勝利

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烏克蘭東部盧甘斯克州重要城市北頓涅茨克市近日成為俄烏戰爭的最新焦點。盧甘斯克州長蓋達伊周二宣稱，北頓涅茨克市的大部分地區已被俄軍控制；而烏克蘭總統澤連斯基周二表示，烏克蘭軍隊在南部赫爾松附近取得了勝利。

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法新社消息，烏克蘭盧甘斯克州州長蓋達伊周二在烏克蘭電視上表示， “不幸的是，今天，俄羅斯軍隊控制了這座城市的大部分地區”。他並估計北頓涅茨克90% 已被摧毀”。

據盧甘斯克州州長蓋達伊表示，烏軍與俄軍進行了激烈的戰鬥，激戰發生在市中心地區。他說，面對俄軍的推進，儘管烏克蘭軍隊的處境越來越複雜，但“我們的士兵不會被包圍”。他說，“我們的士兵處於守勢，但仍在堅守陣地”。

據蓋達伊表示，北頓涅茨克市所有關鍵的基礎設施都被完全摧毀”，“60%的住房已無法修復”。蓋達伊並再次表示，該市已經不再有任何供水、天然氣或電力供應”。

地區州長蓋達伊還表示，目前已沒有任何離開北頓涅茨克的可能，戰鬥太危險，無法讓平民撤離。

周一，一名法國記者伊姆霍夫（Frédéric Leclerc-Imhoff）在北頓涅茨克附近的一輛人道主義巴士上陪同平民時遇害，他的同事受傷，使自俄羅斯入侵開始以來因公殉職的記者人數增加到八人。

具有重要戰略意義的北頓涅茨克市和利斯坎斯科市（Lysychansk）位於西維爾斯基頓涅茨河（Siverskyi Donets River）東岸，兩市是烏克蘭最後控制盧甘斯克的主要地區，與相鄰的頓涅茨克地區構成頓巴斯（Donbas）地區。北頓涅茨克是一個戰前本有約10萬人的城市。俄羅斯想拿下整個盧甘斯克，以及頓涅茨克州（Donetsk）克拉馬托爾斯克（Kramatorsk）的話，必須先掌控北頓涅茨克。克拉馬托爾斯克是烏東實際上的行政中心。

據法新社最新消息，烏克蘭總統澤連斯基周二表示，烏克蘭軍隊在南部赫爾松附近取得了勝利，烏軍哈爾科夫地區不斷推進。澤連斯基表示，“儘管俄羅斯軍隊軍事裝備精良，但烏克蘭軍隊表現出極大的勇氣並一直掌控前線主動權。