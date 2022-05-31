烏克蘭外長：歡迎馬克龍訪問基輔

法國/歐盟/烏克蘭/俄羅斯/制裁

烏克蘭外長庫列巴周二在接受採訪時表示，希望法國總統馬克龍在6月30日，法國歐盟輪值主席國任期結束前訪問基輔；澤連斯基對歐盟通過第六輪對俄羅斯的一系列制裁措施表示歡迎；馬克龍周二再宣布，不排除會加碼對俄實施新一輪制裁的可能性。

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法新社報道，烏克蘭外長庫列巴周二接受法國媒體LCI專訪時表示，自俄羅斯入侵烏克蘭以來，法國總統馬克龍還沒有到訪過基輔。庫列巴說， “無論什麼時候，都歡迎馬克龍訪問烏克蘭"。他說，"最好是馬克龍總統能在6月30日法國歐盟輪值主席任期結束前訪問基輔，更期待的是，馬克龍能帶來更多的武器運送到烏克蘭，這是來自法國最真摯的幫助"。

另據路透社消息，烏克蘭總統澤連斯基周二對歐盟通過第六輪對俄羅斯的一系列制裁措施表示歡迎，但澤連斯基對歐盟"拖延太久"才通過禁運俄羅斯石油表示"難以接受"。

澤連斯基周二在基輔與斯洛伐克總統祖紮納舉行的聯合記者會上表示，(歐盟）對俄羅斯第五輪制裁與第六輪制裁間隔50多天，這對我們來說難以接受。

歐盟周一在比利時布魯塞爾舉辦的峰會上，同意將在年底禁運約90%的俄羅斯石油，作為俄羅斯入侵烏克蘭的制裁措施。法國總統馬克龍周二再宣布，不排除會加碼對俄實施新一輪制裁的可能性。

根據《CNN》報導，在歐盟領導人針對禁運俄羅斯石油達成共識後，馬克龍周二出席歐洲理事會特別會議時，談到歐盟對俄第六輪制裁，稱讚"這是非常強大的一系列計畫，幾周以前沒人覺得這有可能發生"。馬克龍透露，不排除會向俄羅斯實施新一輪制裁，他稱，"我認為我們在未來幾周不能排除任何可能，一切與取決於烏俄局勢的變化。"