習近平：新香港選舉制度須長期堅持 不提推進民主

中國，香港，民主

香港已完成三場由北京制訂的新選舉制度下的選舉，中國領導人習近平向經此產生並接過第六任香港行政長官任命狀的候任特首李家超表示，新選舉制度是符合「一國兩制」方針和香港發展需要的政治和民主制度，必須「長期堅持」；而總理李克強則要求李家超提升治理效能以推動香港的經濟地位。兩人均沒有提及循序漸進地發展普選這個在香港小憲法中訂明的民主理念。

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特首林鄭月娥今(31日)早出席會議前指出，習主席所說的「長期堅持」是「一語中的」，因為「完善」了的選舉制度，自然要堅持，但《基本法》第45條訂明，行政長官將按「(香港)實際情況和循序漸進的原則而規定，最終達至……普選產生的目標」，故此只要符合條文規定，香港特首選舉仍可實施普選。她沒有提及《基本法》內的立法會選舉條文亦有循序漸進達致普選的規定，但在批卓過往「未臻完善」的選舉時，卻主要針對立法會選舉，指選舉讓不愛國者或勾結外國勢力人士進入政治體制，從而破壞香港，包括呼籲外國制裁香港。

由國務院港澳事務辦公室主管的全國港澳研究會，其副會長劉兆佳亦認為，習近平的說法，意味在未來一段長時間，香港不會重啟有關「雙普選」的政治改革。他指出，這或許會令要求重啟政改的市民失望，但長期堅持新選舉制度，除了落實「愛國者治港」，亦可令長期困擾香港的政改議題不在公共議程中出現，以免令社會分化和對立或讓「反對派」有機可乘。

李家超：當選後最遲赴京接任命狀的候任特首

李家超是在當選後第23日從國務院總理手上接過特首任命狀，是眾多當選特首中最遲上京接過委任狀的，之前最遲上京的亦只是相隔16天。不過，是次的媒體報道則頗為顯着，中央電視台昨晚的新聞聯播以頭條方式報道國家主席習近平對李家超的評價和囑託，而李克強早上的委任狀頒發儀式和講話則排在第四條新聞播報。此外，黨媒《人民日報》今日亦以頭氣新聞方式報道習近平會見李家超，而李克強頒發委任狀則放在頭版下半部。李家超今天與港澳事務辦公室主任夏寶龍會晤後，便會打道回港。

根據央媒報道，習近平昨(30日)午在釣魚台國賓館祝賀李家超當選和獲得委任，指李「愛國愛港立場堅定，敢於擔當，積極作為」，對其貢獻予以充分肯定和信任。他續稱，新選舉制度下的三場選舉均已成功舉行，新制對落實「愛國者治港」和保障港人行使當家作主權利均發揮決定性作用。「這是一套符合『一國兩制』方針、符合香港實際、符合香港發展需要的政治制度、民主制度，必須倍加珍惜，長期堅持。」

不過，西方國家多批評新制度改革了香港的選舉，其民主成分較前大大倒退，限制了市民的參選權，違背了《中英聯合聲明》的承諾。

習近平在接見李家超時又強調，今年是香港回歸25周年，其間雖有挑戰，但已實現由亂到治的重大轉折，正處在由治及興的關鍵時期，相信新一屆特區政府施政會展現新氣象。

而在昨天早上，李家超已從李克強總理手上接過委任狀。李克強表示，李家超獲委任，表示北京的中央政府會落實對香港特區的「全面管治權」和「愛國者治港」，全力支持特首和港府發展經濟、改善民生和更好融入中國的發展大局。他相信並期待，新一屆特區政府團結各界人士，積極回應社會關切，不斷提升治理效能和綜合競爭力，以鞏固提升國際金融、航運、貿易三大中心地位，加快打造國際創新科技中心，着力解決與港人切身利益相關的突出問題，「努力破解民生難點痛點，讓香港市民過上更加幸福美好的生活。」

李家超感謝中央政府的任命，表明將不負中央政府和港人，全力以赴為香港謀發展、為市民謀幸福，建設長期繁榮穩定的香港。