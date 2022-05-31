路透：蔡英文會見美國參議員稱 美國國民兵擬和台灣軍方合作

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台灣總統蔡英文與到訪的美國參議員達克沃斯會面2022年5月31日

路透社報導，台灣總統蔡英文周二會見美國參議員達克沃絲（Tammy Duckworth）訪問團時表示，美國正規畫國民兵（National Guard）跟台灣軍方合作，在中國威脅升高之際，深化和台灣的安全關係。

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報導指出，蔡英文會見達克沃絲時指出，達克沃絲參議員領銜提出"台灣夥伴法案"（Taiwan Partnership Act），獲得跨黨派支持；因此，美國國防部正積極規畫國民兵與台灣防衛部隊的合作。

蔡英文表示，"我們期待台美在區域安全的合作上能更深化、更緊密"。報導引述台灣媒體先前報導，指台灣可能和夏威夷國民兵成為專案計畫的合作夥伴。

達克沃絲則強調對台灣安全的支持。她佩戴梅花及美國參議院的別針，來象徵台美肩並肩的夥伴關係。達克沃絲隨後拜會台灣行政院長蘇貞昌時直言，這次訪台希望強化台美兩國夥伴關係，且鑒於烏俄戰爭情勢，她必須傳達美國將與台灣站在一起，不會讓台灣孤軍奮戰。

根據報導，達克沃絲向蘇貞昌表示，她帶著美國國民兵的"州合作夥伴計畫"（State Partnership Program）主任隨行，該計畫將和"你們一起合作，以建立你們全力以赴的防衛"。台灣外交部周二簡報時指出，達克沃絲身為美國參議院軍事委員會成員，將會晤國防部長邱國正，交換台海安全議題。

中央社引述報導說，達克沃絲未詳細說明美國國民兵和台灣合作的事宜。"州合作夥伴計畫"把美國國民兵和其他國家配對，以協助訓練和相互可操作性。

達克沃絲訪團周一晚抵台訪問，中國外交部發言人趙立堅周二指出，中方強烈不滿，已向美方提出嚴正交涉。中國出動30架軍機擾台，對此表達不滿。

美國總統拜登上周訪問東京時表態，願在中國對台動武時軍事介入，並說"那是我們做過的承諾"。隨後，中國軍方就宣布在台灣周邊舉行海空多軍兵種聯合軍演，還稱"這是對近期美台勾連活動的嚴正警告"。