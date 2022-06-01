上海解封 但與“正常生活”的距離還很遙遠

上海解封

上海解除實施了兩個多月的封控，此前該市已連續四天無新增新冠死亡病例，據通報，解封前一日（5月31日）上海單日新增15例確診，降至3月初以來的最低水平。儘管如此，焦慮和不安仍在，因為無人能確保極易反覆的奧密克戎疫情不會捲土重來。

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解封從今天生效，昨晚的社交媒體帖子已經顯示，一些居民湧上街頭，走在仍舊空蕩的街頭喝啤酒、吃冰激淋，以示慶祝。彭博社說，許多人在公寓里歡呼、唱歌，還有人在陽台燃放煙花慶祝。

然而，仍有許多人有一絲謹慎和焦慮感。一位在上海從事教育的外國人對路透社說，難以相信解封正在發生。

兩個月前，上海為控制新冠病毒疫情開始封控，導致那裡的生活停擺，也給全國經濟帶來影響。

上海市政府日前表示，從今天起，這座中國金融之都2,500萬居民中的大多數人可走出家門並返回工作崗位。除高風險地區外，所有商業場所都可恢復經營，公交和火車將恢復正常運行，對私家車的限制也將取消。購物中心和其他商業中心可在客流總量不超過最大承載量的75%的前提下營業。

上海周二報告前一天新增本土感染病例29例，而4月平均每天新增近18,000例。這使政府能夠進一步放鬆部分限制措施。

但上海距離恢復“正常生活”還很遙遠。據路透社報道，市民出門仍被要求戴口罩、保持社交距離、不群聚、每72小時核酸檢測（之前需要48小時內的證明）以乘坐公共交通和出入公共場所、出入場所掃“場所碼”等。

同時，餐廳用餐仍遭禁止，商店恢復75%的營業能力。目前還不清楚健身房、電影院、酒吧和卡拉OK廳等休閑場所何時開放。此外，多數學生仍呆在家裡，只有特定年級允許返校。

據悉目前仍有約64萬居民被命令不要離開小區，因為他們所在地區最近有人感染了新冠病毒。

面對傳染力極強但毒性銳減的奧密克戎變異毒株，中國領導人習近平仍不惜一切代價執行嚴厲“清零”防疫政策。作為中國最大金融中心和經濟重鎮的上海，為遏制疫情付出了巨大的經濟和個人代價。

由於上海封控已給中國經濟增長帶來了壓力，市領導們似乎急於恢復商業和消費支出。周三，市政府警告社區官員，不要隨意限制已經解除封控的居民進出。

路透社說，隨着工廠封控措施的放寬，中國經濟活動開始復蘇，5月份的數據較4月份已有改善。但是人員流動尚未通暢，這對需求的釋放和生產活動的恢復仍然起到一定的抑製作用。