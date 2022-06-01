台美啟動21世紀貿易倡議 蔡英文稱台美經貿關係取得重要進展

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台灣與美國將啟動"台美21世紀貿易倡議"，雙方將建立貿易談判架構，這是台美經貿關係重大突破。台灣總統蔡英文周三指出，期望透過這項倡議，以具體方式，深化台美雙邊的貿易關係。在倡議啟動之後，未來台美雙方將開始進行談判，目標是雙方達成高標準且具經濟意義的貿易協定。

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中央社消息，台灣行政院周三晚間宣布，台灣與美國將啟動"台美21世紀貿易倡議"。

蔡英文周三深夜透過臉書發文指出，經過行政院政委鄧振中和美國副貿易代表畢昂奇（Sarah Bianchi）進行視訊會議，台美宣布共同發起"台美21世紀貿易倡議"，首次會議將於6月底在美國華盛頓登場，這將是台美經貿關係的重要進展。

根據倡議架構，台美雙方將就11個議題進行談判，包括：一、貿易便捷化；二、法規訂定原則；三、農業；四、反貪污；五、協助中小企業貿易；六、掌握數位貿易所帶來的利益；七、推廣以勞工為中心的貿易；八、支持環境及氣候行動；九、標準；十、國營事業；十一、非市場政策及做法。

蔡英文表示，期望透過這項倡議，以具體方式，深化台美雙邊的貿易關係。在倡議啟動之後，未來台美雙方將開始進行談判，目標是雙方達成高標準且具經濟意義的貿易協定。

美國與台灣周三宣布啟動21世紀貿易倡議，台灣行政院政務委員鄧振中周三晚間表示，"我等了30年"，這是台美經貿關係重大突破，雙方將建立貿易談判架構，且皆具高度企圖心，同意加速談判，目標籤訂一項或多項協定。

台灣外交部周三晚間發布新聞稿指出，此項新倡議將深化台美在印太區域的經貿合作，外交部與經貿部門將同步推動相關經貿倡議，並繼續爭取參與"印太經濟架構"（IPEF）。