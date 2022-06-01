布林肯：只要俄羅斯停止侵略烏克蘭 戰爭會立即結束

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美國國務卿布林肯周三表示，"只要俄羅斯停止侵略烏克蘭，戰爭會立即結束，但目前看不到任何跡象"。在烏克蘭軍隊等待美國提供最新式武器之際，烏克蘭東部頓巴斯戰略城市北頓涅茨克在俄軍的攻勢下已"接近"失守。

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法新社報道，一位沒有透露姓名的西方安全官員稱，俄羅斯軍隊正在烏東穩步取得進展。周三的消息稱，頓巴斯戰略城市北頓涅茨克已近於"失守"。不過，烏克蘭軍隊在南部俄軍掌控的赫爾松地區發起反攻，並取得進展。烏克蘭方面周三也證實，烏軍在赫爾松發起反擊，並取得部分勝利。

盧甘斯克州州長蓋達伊周三在烏克蘭媒體上宣布，經過98天的戰爭，俄羅斯軍隊現在控制了北頓涅茨克70%的地區”。

法新社並援引這位西方官員表示，“戰爭可能會持續到今年年底，甚至會拖延更長時間”。

美國國務卿布林肯周三與到訪華盛頓的北約秘書長斯托爾滕貝格會談，談論到烏克蘭局勢。布林肯在會見後的記者會上表示，"只要俄羅斯選擇結束侵略，戰爭就能在明日結束，但現階段我們看不到局勢朝這個方向發展的任何跡象。”

布林肯表示，根據美國的評估，俄烏戰爭將會持續數個月，只要戰事持續一天，美國將一直支持烏克蘭民眾，以確保他們能有效保衛領土。

布林肯被問到美國向烏克蘭提供遠程武器系統，如何能使局勢降溫，布林肯表示，烏克蘭一方已保證不會向俄羅斯領土的目標，使用華盛頓提供的遠程武器系統。布林肯指出，美國向烏克蘭提供完全符合對方需要的武器，而且會在將來的談判加強烏克蘭的影響力。

布林肯稱，俄羅斯總統普京希望減少北約的影響力，結果卻是相反，更多國家加入北約，他並強調北約會捍衛成員國任何領土，而且已向東翼派遣額外2萬兵力。

北約秘書長斯托爾滕貝格表示，他與土耳其總統埃爾多安及芬蘭和瑞典領導人保持密切接觸，就北歐兩國加入北約爭取達成共識。