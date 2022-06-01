日本將入境人數提升至兩萬 將開放中國人等來日旅遊

日本/旅遊

日本政府6月1日開始將入境人數從10000人提高到20000萬人，按照國家/地區的感染狀況，將感染按風險從高到低分為“藍色”、“黃色”和“紅色”三組，按照不同的顏色採取不同的入境措施，並決定在6月10日起恢復接待外國旅遊客，希望利用日元貶值促進日本經濟。

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在6月1日開始的入境措施中，對於來自美國、中國、韓國、新加坡等98個國家/地區的“藍色地區”，乘客向檢疫人員展示他們智能手機上的一個應用程序，該應用程序記錄了乘客在出發當地收到的新冠檢測陰性證明等數據，入境後免除新冠抗原檢測和在酒店與家中等的自我隔離；沙特阿拉伯和烏克蘭等99個國家和地區為“黃色”，僅限已接種3劑疫苗者免除檢測與隔離；被歸為“紅色”的為巴基斯坦等4個國家，要求實施入境檢測並在檢疫指定設施或家中隔離。

日本政府決定從6月10日起對來自中國等感染風險低的98個國家和地區的團體遊客開放旅遊，但尚未開放個人自由行。時隔2年多來，日本首次正式開放旅遊入境，目前的政策是只接待有帶團人的包團小團隊遊客。

日本為恢復旅遊實行了訪日遊客的團隊游實證項目，實證項目有美國、澳大利亞、泰國和新加坡4國的旅行社相關人士等共計50人參加，分成15組，到訪12個縣的旅遊景點，他們從5月24日開始已到達日本。

日本觀光廳30日發布消息稱，參加旨在恢復接納訪日遊客的團隊游實證項目來日的1名泰國遊客感染了新冠病毒，該旅遊團隊的旅遊項目取消。

目前此人正在大分縣隔離療養，同行的3名泰國遊客作為密切接觸者也在隔離，感染途徑不明。日本內閣官房長官松野在 31 日上午的記者會上，針對此事指出：將研究如何應對感染者的出現，並反映在指南中。”