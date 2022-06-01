民主黨促候任特首與社會重建互信 特赦反修例囚犯

香港/政治

聲稱建立包容社會的候任特首李家超，已與多個建制派政黨會晤，聽取他們對新一屆香港政府施政的意見，但仍未與民主派政黨會晤。當中，民主黨向李家超提交意見書，要求新一屆政府重新建立與民間的互動與互信，否則施政只會事倍功半；該黨又指出，若要修補社會撕裂，新政府應考慮撤銷所有因反修例事件的提控，並特赦相關在囚者，否則難以令人信服政府欲重建關係。

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沒有派員參與北京為香港訂定的新立法會選舉制度的民主黨，昨(5月31日)向下一屆特區政府提交題為《兌現基本法承諾 冀官民重建互信》的意見書，指留意到社會仍有大量問題等待處理，故不論該黨有否立法機關議席或其意見是否被接納，在形勢嚴峻艱難的情況下仍然盡責提出意見，就政治、經濟、土地房屋、勞工福利等十一方面提出建議。

政治方面，民主黨指出，現時香港社會信任破裂，新政府必須尋找方法重新建立與民間，特別是青年人的互動與互信，不能單單倚賴建制派組織協助施政，強調若社會的不信任無法消除，新政府施政和管治將會繼續事倍功半、舉步維艱。該黨又說，新政府應有胸襟兼聽且廣納民意，以收窄港人在重要社會事務上的分歧，平衡不同利益，否則，不管架構如何重組或由誰擔任司局長，都無助取得民心。

另外，雖然中國國家主席習近平指新的香港選舉制度須要長期堅持，但民主黨提醒港府，普選行政長官和立法會是《基本法》賦予港人的權利，新政府不應迴避這責任，強調落實雙普選和廣納民意是良政善治的前提。

對於備受西方國家和聯合國人權事務高級專員辦公室批評的《港區國安法》，民主黨指出，該法「震懾效果強大；但若長期以此方式運作，對社會將有極大影響」，建議港府釐清「甚麼才算是違法行為、執法的界線如何」，以減少市民猜疑和擔心。

青年事務方面，民主黨認為，若新一屆政府真誠期望與社會及青少年重建關係，修補撕裂，應考慮撤銷所有因反修例事件的提控，並特赦已經在囚人士。「否則一邊提出重建關係，一邊持續控告青少年，政府意欲重建關係的決心難以讓人信服。」

面對移民潮帶來的人才和資金流失，民主黨促請港府積極挽留港人，尤須吸引青年留港，否則會得不償失。該黨更告誡港府，莫以為可以靠優才計畫等輸入人才來解決移民潮帶來的人才缺乏、人口老化等問題，否則香港財政結構未來只會無力回天。

此外，該黨又呼籲新政府尊重教育專業自主，避免政治干預教育；其次是取消或放寬所有不必要或沒有充分科學理據的社交距離措施，包括為疫苗通行證設立日落條款、放寬已接種疫苗的入境人士的隔離安排等。