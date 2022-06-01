拜登/美國/烏克蘭/俄羅斯

美國將向烏克蘭提供高機動性多管火箭系統，協助烏克蘭防衛。俄羅斯外長拉夫羅夫表示：烏克蘭要西方提供多管火箭炮是"直接挑釁"。

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美國白宮周三發表聲明表示，美國總統拜登宣布對烏克蘭的全新安全援助計畫，為烏克蘭軍隊提供及時和關鍵的援助，並提供具備能力及先進的全新武器，包括配備彈藥的高機動性多管火箭系統，以保衛烏克蘭的領土免受俄羅斯攻擊。拜登強調，與烏克蘭夥伴站在同一陣線，並繼續引領世界，在支持烏克蘭爭取自由的戰鬥中，提供歷史性援助。

美國國防部高級官員透露，預計需要三周時間訓練烏克蘭軍隊使用高機動性多管火箭系統。國防部官員並引述烏克蘭總統澤連斯基表示，保證不會利用這個系統攻擊俄羅斯。據報美國新一輪的軍事援助計畫涉及7億美元，而高機動性多管火箭系統的射程，由原本最遠可達300公里，降低為80公里。

俄羅斯外長拉夫羅夫表示，烏克蘭當局以"命令"及"專橫"的方式，要求西方國家提供多管火箭炮，超越禮節及外交溝通的一切界限。拉夫羅夫認為，這種做法，是要將西方國家拉入戰事的直接挑釁。

另據報道，美國總統拜登投書美媒，明言美國不會試圖推翻普京，也不會私下或公開施壓烏克蘭政府讓步割地。

"紐約時報"周三刊出拜登題為"美國在烏克蘭的為與不為"的文章。拜登表示，美國目標明確，就是希望看到一個民主、獨立、享有主權、繁榮的烏克蘭，且擁有阻嚇進一步侵略的防衛能力。

拜登稱，美國將繼續與盟邦和夥伴合作制裁俄羅斯，繼續提供烏克蘭先進武器，包括標槍（Javelin）反戰車導彈、刺針防空導彈、強大的火砲和精準火箭系統、雷達、無人機、Mi-17直升機和彈藥等。

同時美國也將依國會授權，再給烏克蘭數以十億計美元的財政援助；與盟邦和夥伴應對隨者俄羅斯侵略而惡化的全球糧食危機；幫助歐洲和其他地區的盟國減少仰賴俄羅斯化石燃料。

美國將繼續與盟邦攜手加強北約東翼的兵力和戰力，並歡迎芬蘭和瑞典申請加入北約。

拜登並寫道，美國不追求北約和俄羅斯開戰，就算他與普京意見不合且認為其行為令人憤慨，美國仍"不會試圖讓他在莫斯科下台"，而且只要美國或盟友未受攻擊，美方就不會直接捲入衝突，美國也不會私下或公開施壓烏克蘭政府就領土做出任何讓步。

拜登也提到俄烏談判停滯，稱停滯原因並非烏克蘭不願透過外交解決，而是因為俄羅斯持續戰鬥，試圖儘可能控制烏克蘭更多地方，美國將繼續努力增強烏克蘭戰力，並支持其透過磋商結束衝突。

針對全球都關切的核武問題，拜登稱，"我們目前沒看到俄羅斯有意在烏克蘭使用核武的跡象"，但他批評俄羅斯偶爾威脅使用核武的說法很危險且極度不負責任。拜登並提到，在這場衝突中使用核武，將令美國和全世界完全無法接受，也會導致嚴重後果。