香港最低工資「亞洲四小龍」最低 李卓人獄中發信促調高 年均加幅8.25%

香港/社會

thumbnail_1.6 李卓人(圈中人)2018年時要求提高最低工資至44元，但港府凍薪，現時他在獄中要求加至不少於50元

不少受疫情影響的國家均上調最低工資以協助基層維生，但香港的最低工資已三年維持在時薪37.5元，是「亞洲四小龍」中最低的。因參與未經批准集會遊行而在獄中服刑的工運領袖李卓人，未有因此放棄為勞工發聲，他發信質疑檢討機制令最低工資水平長期被壓抑，失去拉近貧富懸殊功能；而疫情下凍結最低工資，更令基層工人蒙受雙重打擊，促請當局應以讓基層可養家餬口為水平，調高最低時薪至不少於50元，並把檢討年限由兩年改為一年一次。

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新一輪最低工資水平檢討的公眾諮詢期昨(5月31日)天結束，負責制訂水平的最低工資委員會將於10月提交檢討報告，新工資水平須待明年5月才生效，即現時的最低工資水平將維持四年。

本台翻查公開資料，在整個中國，香港的最低工資水平是最高的，以中國第一檔城市中時薪最高的北京為例，4月的最新水平是25.3元人民幣，摺合約30港元；月薪最高的上海，時薪摺合為27港元。澳門方面，現時的最低工資，月薪是6656澳門元，時薪為32澳門元，摺合分別為6462港元和31港元。兩地的時薪均低於香港的37.5元。

但若以發展水平與香港相若、並稱為「亞洲四小龍」的台灣、南韓及新加坡比較，香港則是最低的。以時薪作比較，「一年一檢」的南韓是9160韓元(摺合約58港元)、同是「一年一檢」的台灣是新台幣168元(摺合約45港元)，而新加坡雖無最低工資，但以工資與本地勞工「不相上下」的外籍准專業人員和技師申請的S就業准證為例，其最低月薪為2500新加坡元(摺合約為14295港元)，以每周工作44小時計算，時薪摺合約為81港元，有關月薪今年9月更會上調至3000新加坡元。當中，南韓和台灣當局均表明，最低工資的調整有考慮疫情對勞工生活水平的影響，故此作出較大加幅。

港府先行否決以養家為訂定因素及「一年一檢」

不過，香港的勞工及福利局局長羅致光在檢討期結束前夕在網誌撰文，先行否決兩項工會或社會人士建議，分別是制訂水平時考慮一個工作人口須養活一家人、應與已發展地區看齊、應與綜合社會保障援助制度下兩人、三人，甚至四人平均津貼水平看齊，以及把現時的「兩年一檢(討)」縮短為「一年一檢」。他補充，「一年一檢」的建議只可在委員會10月提交檢討報告後再由社會討論，現時不是適當時候。

身在獄中的李卓人，其團隊在羅致光文卒刊登後翌日，在李卓人的臉書刊登他兩周前發給最低工資水平委員會（簡稱低資會）的意見書，當中訂明，低資會在勞福局的引導下，以「數據」把壓抑最低工資合理化，完全漠視基層工人透

過調升最低工資而改善生活的需要，失去了透過最低工資拉近貧富懸殊和解決在職貧窮的功能。他續稱，港府的數據一是滯後，二是未能反映數據之間可以互相影響的實況，工是未計及最低工資水平的社會成本，使最低工資長期滯後於通脹。

本身是前職工盟秘書長的李卓人認為，最低工資應提升至基層工人足以養家餬口的水平，並發揮拉近貧富差距的功能。「這要求甚為卑微，如果連這點也做不到，還能奢談什麼『共同富裕』的宏願嗎？」為此，李建議，必須立即提升最低工資至不少於時薪50元的水平和日後以「一年一檢」原則運作，敦促港府莫再重彈「只顧財團謀暴利，妄顧工人被剝削」的舊調。李的建議意味最低工資四年提升33%，即平均每年加幅為8.25%。

香港現時37.5元的最低工資水平自2019年5月起實施，2020年武漢肺炎疫情爆發近一年時的檢討，當局雖知勞資雙方委員分歧非常大，但最後以「大多數」委員共識為由，「凍薪」兩年。羅致光當時強調，最低工資法例是要在防止工資過低及避免低薪工種流失之間取得平衡，不應該被視為解決低收入人士或家庭、在職貧窮的唯一途徑。