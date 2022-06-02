亞馬遜Kindle電子書店宣布退出中國 網民：時代的眼淚

亞馬遜/中國/網絡

總部位於美國的跨國電商巨頭亞馬遜周四宣布，將在一年之後，即2023年6月30日，在中國停止Kindle電子書店的運營。消息意味着亞馬遜將停止中國區電子書業務，引起輿論關注。消息在中國引髮網友熱議。

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據亞馬遜Kindle中國微博發出的通知，2023年6月30日之後，民眾將不能購買新的電子書，至於已經購買的電子書，可在2024年6月30日之前下載並繼續閱讀。

亞馬遜並將繼續為Kindle電子書閱讀器提供客戶服務和質保服務。對於在2022年1月1日之後購買Kindle電子書閱讀器並且符合相關退貨條件的用戶，亞馬遜還將提供非質量問題退貨服務。雖然Kindle退出中國，但亞馬遜指在中國長期的發展承諾不會改變，公司在中國建立廣泛業務基礎，將繼續創新與投入。

路透社稱，亞馬遜沒有就退出巨大的中國市場的原因做出解釋。不過中國當局以“穩定”為名從網絡上刪除政治敏感話題，並敦促互聯網巨頭屏蔽不需要的內容。

美國社交網絡臉書、推特、Instagram和YouTube，以及維基百科，由於拒絕遵從北京的要求，在中國無法訪問。多家外國媒體也被中國審查機構建立的網絡“防火牆”完全封鎖。

Kindle電子書店證實退出中國，引髮網民熱議。有人認為是電子書閱讀器不再風光，Kindle成為"時代的眼淚"。但也有不少網民指出，Kindle只是退出中國，在海外一些國家則仍然提供服務。另有網民認為或是微信讀書等內地閱讀App搶佔了市場，令Kindle經營遇到壓力。