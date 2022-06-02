台灣歐盟舉行部長級經濟對話 關注半導體供應鏈合作等議題

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台灣與歐盟周四舉行"台歐盟經貿對話會議"，歐方主要關切半導體供應鏈韌性與合作等，台灣指雙方同意設立平台以利雙方工作階層持續討論，加強夥伴關係。

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中央社報道，台灣歐盟周四舉行首次部長級經濟對話，學者認為，對話層級的提升，凸顯歐盟對半導體韌性的急迫性；台灣當然也期待藉此擴大半導體以外產品歐洲市佔率，以逐步推進雙邊投資協定（BIA）目標。

台灣經濟部長王美花與歐盟執委會貿易總署總署長魏恩德（Sabine Weyand）周四共同主持"台歐盟經貿對話會議"，這是首次部長、總署長層級對話，會中雙方同意設立平台，以利工作階層持續討論，並在數位經濟、貿易便捷化、半導體供應鏈韌性等議題進一步討論合作可能性。

台灣經濟部表示，雙方共同主持"台歐盟經貿對話會議"，歐方主要關切半導體供應鏈韌性與合作、離岸風電產業關聯方案與"食品安全檢驗與動植物防疫檢疫"（SPS）等議題。台灣方面則就投資關係與合作、2050凈零轉型等議題與歐方展開討論，並說明邁向2050凈零排放相關規畫。

台灣方面又稱，會議當中雙方除了就過去工作階層會議討論之議題進展交換意見，也就如何進一步在貿易、投資、研究及創新等戰略議題展開合作充分交流，雙方並同意設立平台以利雙方工作階層持續討論，加強夥伴關係。

王美花在對話中表示，台灣將持續扮演全球半導體產業值得信賴的夥伴，並協助穩定供應鏈韌性。

台灣中經院副執行長顏慧欣接受中央社記者訪問時指出，對話層級提升顯示歐盟對台灣的肯定，更凸顯他們對半導體議題急迫性，畢竟歐盟過去對台的友善舉動都在歐洲議會層級，並無明確政策執行力。顏慧欣認為，短期目標是，歐盟希望確保台灣芯片供應不會中斷，"不只是回應美國需求"；中期而言，歐盟應也期盼如美國一樣，和台灣建立關鍵物資物料短缺、上下游訂單等資訊分享機制；長期則是希望吸引台灣半導體廠商至歐洲設廠。