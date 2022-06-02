歐盟通過第六輪對俄制裁包括石油禁運 美國宣布對俄進一步制裁

歐盟/美國/俄羅斯/制裁

歐盟周四通過了第六輪對俄羅斯制裁方案，其中包括對俄石油禁運，但在匈牙利的壓力下，歐盟放棄了將俄羅斯東正教領導人列入黑名單的條款。而美國拜登政府周四宣布對俄羅斯實施進一步制裁，財政部公布的制裁名單共有17人包括普京的親信。

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法新社援引法國總統府的說法，對俄羅斯第六輪制裁措施已於周四由27國常駐代表已經批准，涉及能源、金融等多個領域。但制裁文本還必須獲得每個成員國的書面同意，以便於周五在官方公報上公布得以生效。

歐盟委員會曾提議，將俄羅斯東正教會的主教長、莫斯科及全俄羅斯牧首基里爾列入此次制裁名單，凍結及資產並禁止進入歐盟境內，因為基里爾支持俄羅斯入侵烏克蘭，但這一建議遭到匈牙利的反對。

匈牙利要求在受制裁個人名單中移除基里爾的名字，匈牙利總理歐爾班的首席新聞發言人哈瓦斯（Bertalan Havasi）周四表示，匈牙利反對歐盟制裁基里爾的立場早已為人所知。

歐盟第六輪對俄制裁包括石油禁運，即"禁止俄羅斯通過海洋運輸石油”。歐盟表示此舉意味着年底減少俄羅斯92%的原油進口。制裁生效之日起，六個月後成員國不能通過海運渠道購買俄羅斯原油，而俄羅斯的煉製石化產品禁令則放寬至八個月。

而在金融領域，歐盟將俄羅斯最大銀行，俄羅斯聯邦儲蓄銀行以及俄羅斯信用銀行和俄羅斯農業銀行踢出了SWIFT電報系統。

制裁措施還包括擴大對向俄羅斯出口化學品和高科技產品的限制。

與此同時，美國拜登政府周四宣布對俄羅斯實施進一步制裁，財政部公布的制裁名單共有17人，包括俄羅斯外交部發言人紮哈羅娃等多名政府官員，以及多名俄羅斯商人等社會精英，包括普京的親信、大提琴家羅爾杜金。

制裁清單也包括俄羅斯總統普京的遊艇和私人飛機等奢侈品，以及企圖繞過西方制裁的管理公司，包括負責管理普京離岸資產的商人。

商務部並進一步收緊涉及對俄羅斯軍用等技術和其他材料的限制，新增71個俄羅斯和白俄羅斯企業，禁止取得美國技術和軟件。