英國舉辦四天慶典，祝賀女王登基70周年

英國/王室

英國迎來女王伊麗莎白二世登基70周年的“白金禧”年，為此，全國上下從今天開始舉辦持續4天的各種慶典：閱兵、教堂感恩儀式、白金漢宮外的大型音樂會等。。。除官方儀式外，數千場街頭活動也在各地展開。本次慶典意義非凡，它代表了歷史性的一刻：因為女王伊麗莎白二世是英國在位時間最長的一位君主。

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在迎來女王登基“白金禧”年之際，英國上下沉浸在一片節日的氣氛中，民眾們同時享受着為期四天的長周末帶來的喜悅。無論是大街小巷、還是各廣場、商店等公共場所，都披上了英國國旗或懸掛着君主的肖像。官方儀式之外的各種數千場社區舉辦的午餐和街頭派對等活動，為民眾提供了一個難得的交流機會，也為陷入1970年代以來首見的嚴重通脹中的民眾帶來一個小插曲並稍獲喘息。

為期四天的“白金禧”年慶祝活動從今天（6月2日星期四）在倫敦市中心舉行傳統的皇家閱兵開始。女王應在白金漢宮的陽台上現身並向人群致意。

白金漢宮的陽台可謂世界最著名的陽台，自維多利亞女王在1851年，以在陽台上現身的方式向臣民致意以來，這個陽台就成為英國君主制的象徵性舞台：無論是婚禮、還是喜迎禧年、以及加冕典禮或是與戰爭相關的悲慘事件，它成為了王室成員亮相、宣布重大消息、展示國家團結的重要場所之一，見證了王室和國家的所有重要時刻。

1935年，年僅9歲的伊麗莎白公主已站在白金漢宮的陽台上，向前來祝賀其祖父喬治五世統治25周年的民眾致意； 1945年5月8日，又是在這個著名的陽台上，溫斯頓-丘吉爾與“皇室成員”一起慶祝盟軍的勝利。這個陽台也記載了輕鬆愉快的時刻如：查爾斯和戴安娜1981年婚禮後曾在那裡交換了一個吻。這個動作隨後得到安德魯王子和莎拉-弗格森以及威廉和凱特的效仿。今年“白金禧”年的女主角伊麗莎白二世再次現身陽台檢閱，吸引了全球的目光。現年96歲的伊麗莎白女王一向身體健康，近月來卻傳出出現“間歇性行動障礙”問題，被迫缺席一些正式活動。女王健康狀況不佳的消息引發英國民眾擔憂。令他們感到欣慰的是，伊麗莎白二世堅持將全部精力集中於今年的“白金禧年”，並以較好的狀態出現在世人眼前。

白金漢宮陽台上現身的人員僅限於王室成員、公務人員及其子女。理論上講，哈利和梅根現身的權利應被剝奪。不過，媒體對這對夫婦將在6月5日星期日與其他王室成員一起“出人意料地”在陽台上露面的猜測頗多。

6月3日，“白金禧”年慶祝活動的第二天，倫敦聖保羅大教堂將舉行感恩儀式，隨後一天（6月4日）女王應與其他王室成員一起參加德比賽馬會。之後，將在白金漢宮外舉行一場音樂會，表演者包括“皇後”搖滾樂隊、“杜蘭杜蘭”流行樂隊和美國歌手戴安娜·羅斯等。慶祝活動將於6月5日結束，屆時將在英國首都舉辦街頭派對等多項活動，展現各式創意，將有來自各國的表演者參加演出。

關注王室生活動向的專欄作家們密切關注着哈利和梅根在四天慶祝活動中與王室關係的發展動向。預計這對具有叛逆精神的夫婦將參加星期五在聖保羅大教堂舉行的感恩彌撒。他們將籍此機會首次帶着在美國出生的愛女“莉莉貝”與曾祖母伊麗莎白二世見面，“莉莉貝”這個名字取自曾祖母的小名。這個尚在襁褓中的女嬰將在“白金禧年”的慶典活動期間（6月4日）迎來一歲生日。

英國著名作家、王室觀察員歐米德-斯科比（Omid Scobie）認為：雖然哈利和梅根夫婦在英國非常不受歡迎，但哈利將出席大多數家庭活動，這是他與父親查爾斯和兄長威廉恢復關係的一種方式。目前，哈利與查爾斯有接觸，但與威廉卻鮮有交流。

另外一個令王室感到尷尬的人物是安德魯王子。自爆出與美國億萬富翁愛波斯坦（Epstein）性醜聞有染之後，被剝奪了所有官方職務的安德魯王子，本次也應在聖保羅大教堂現身。坎特伯雷大主教和聖公會的精神領袖呼籲對安德魯王子進行某種形式的寬恕。

女王伊麗莎白二世在位70年，歷經世事變遷。不僅經歷了二戰，也目睹了科學技術的飛躍發展。先後見證了14位英國首相：從祖父輩的丘吉爾、到老大哥似的威爾遜、再到同齡段的撒切爾，以及她眼中的“年輕人”：布萊爾、布朗、卡梅倫、特蕾莎-梅和約翰遜。。。

英國歷史學家、傳記作家羅伯特-萊西（Robert Lacey）將女王的70年的統治分為兩部分：自1952 年登基後，先是近30年的相對單調、沉悶、甚至枯燥乏味；然後突然陷入險狀百出的多事歲月：1980年代查爾斯王子與戴安娜王妃的婚姻危機向世紀後半葉的貪婪的媒體提供了源源不斷的禮物。

正是在那段時間，年輕的伊麗莎白童年從祖父母那裡汲取的教誨開始發揮作用。女王需要依靠自己全部的持重和謙遜，才能抵擋類似於國王退位般劇烈的震顫：查爾斯、戴安娜、卡米拉、溫莎堡火災、身邊有菲姬的安德魯、沒有菲姬的安德魯，還有一個令人不快的意外插曲：2020年女王的孫子哈利離家出走。一次又一次的危機接踵而來，但君主制自始至終在她的妥善掌控下安然渡過危機。

冷幽默也頗有助益。1992 年，溫莎堡着火，三個孩子婚姻破裂，可謂禍不單行，女王雲淡風輕、面帶微笑地用一句拉丁語制服了災難：Annus Horribilis，意思是“可怕的一年”，通常用來戲謔的詼諧說法。

羅伯特-萊西指出：伊麗莎白二世目光敏銳、思維銳利，很小的時候起就似乎深諳王室劇的喜劇要素，而她本人註定日後將成為這台戲的主角。

英國首相約翰遜則面對議會議員表達了對女王深深的敬意。他形容女王為英國過去70年得以保持穩固的“磐石”，是一位“為人民奉獻一生的傑出女性”，代表了“君主立憲制的理念”。此一觀點得到了英國民眾的普遍認同。《太陽報》本周進行的一項民調顯示：伊麗莎白二世的民眾支持率高達91，7%，而其子查爾斯王子的支持率僅為67，5%。儘管查爾斯付出了種種努力，但未來的國王很快便會發現：他將很難激發民眾對後伊麗莎白時代的非凡熱情。