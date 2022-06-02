33年來64人離世 「天安門母親」堅持拷問政權求公義

中國/人權

「六四事件」33周年前夕，六四死難者家屬團體「天安門母親」發表祭文，要求中國政府就1989年用軍隊屠殺學生和平民交代真相、作出賠償和追責，雖然數十年來的堅持只換來當權者的冷待和打壓，但120名仍然在世的「母親」誓言，會堅持以和平理性方式尋求與政府對話，解決問題、尋求公平正義。團體發起人之一的張先玲表示，今年的維園燭光晚會雖無法舉行，但深信維園的燭光仍會在追求正義的人心中閃亮，照亮「母親」追尋公義的路程！

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這個自2000年正式成立的「六四」難屬群體昨(1日)在網頁發表一年一度的祭文，指今年再有兩名難屬離世，分別是尹敏和97歲的劉干，令難屬的死亡人數在33年來增至64人。而劉干於4月下旬離世，亦標誌着「天安門母親」年齡最大的成員不能在有生之年看見她追求的公義。

祭文指出，中國執政黨和政府在1989年以軍隊對付提出「反腐敗、反官倒、要求言論自由、要求公布官員財產」等合理和合乎憲法要求的學生和民眾，「造成數以萬計民眾的死傷」。在他們找到的203位遇難者中，年齡最小的只有9歲，年齡最大的是66歲。

六四事件的死傷人數有不同說法。根據公開資料，中國官方版本是有近三百人死亡、近萬人受傷，當中，死者絕大部分是平民，但傷者則有三分之二是軍隊、武警及警察。但民間和外國政府披露的資料卻多於中國官方說法，例如美國的解密文件引述戒嚴部隊的內參稱，死亡人數約有10454人，傷者有約四萬人；而英國2017年底的解密文件則引述中國國務院人員稱，事件至少造成一萬多名平民死亡，是迄今最高的數字。

祭文形容，「和平時期動用軍隊屠殺學生、平民毋庸置疑是反人類的暴行」，中共罔顧事實、單方面的定性是「那麼地蒼白、毫無人性，經不起歷史的拷問。」團體強調，依法追究當年政府的責任是他們的合法權益，他們33年來以和平、理性的方式提出「真相、賠償、問責」三項要求，包括公開死難者名單。有關努力雖未獲政府響應，但「為了死難的親人呼喚良知，為了尋求公平正義，我們將繼續堅定地走下去！」

「天安門母親」同時發表三位成員的感言，當中，遇難學生段昌隆的母親周淑莊指出，33年來，政府不單沒有解釋為何殺害段，反而是到了所謂的「敏感期」便「對我們威脅、監視、控制，毫無人性可言。」而丈夫在「六四」事件中遇難的尤維潔，今年亦要繼續「被旅遊」；至於「敏感期」前阻止成員接受採訪或與外界聯絡則繼續進行，包括阻止她們接聽境外來電。

「六四事件」是1989年4月因悼念前中共總書記胡耀邦離世而觸發的學運和民運，連續一個多月的抗爭活動有逾百萬人參與，最後以當局於6月3日晚至翌日清晨間對天安門廣場及附近區域展開血腥鎮壓結束。中國初時稱之為「動亂」和「反革命暴亂」，事件後多稱之「1989年春夏之交的政治風波」或「六四風波」。