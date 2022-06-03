《人權觀察》 ： 六四屠殺未獲正義33年

六四將周年

人權觀察6月2日表示，中國當局對悼念1989年六四屠殺的維權人士進行騷擾和迫害，在過去一年變本加厲。中國政府應承認當年大規模殺戮民主運動示威者，並為此負起責任。

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過去一年，香港當局大舉逮捕檢控嘗試悼念六四屠殺人士。共計26名社運人士——包括黃之鋒、黎智英、前記者何桂藍和前立法會議員梁國雄、何秀蘭與尹兆堅——因參加或“煽惑”他人參加2020年六四燭光晚會被拘捕，分別判處緩刑或4到14個月監禁。

“香港社運人士現在只要悼念六四屠殺就得坐牢，”人權觀察中國部高級研究員王亞秋說。“但若歷史足可為鑒，習近平主席的高壓統治必不能將六四的記憶從中國人的心中抹去。”

人權律師鄒幸彤被控參加和煽動他人參加2021年六四悼念晚會，於2022年1月被判刑15個月。在此之前，鄒幸彤已因參加2020年六四悼念活動被判刑一年入獄。鄒幸彤曾任歷年六四晚會主辦單位香港市民支援愛國民主運動聯合會（支聯會）副主席。香港當局禁止2020年和2021年的維多利亞公園六四晚會，而支聯會舉辦的六四紀念館館址也在閉館三個月後再遭警方突襲搜證。

香港各大學紛紛拆除校內的六四紀念物品。2021年12月，香港大學將紀念六四屠殺死難者的大型雕塑“國殤之柱”從校園中移除。丹麥雕塑家高志活（Jens Galschiøt）試圖收回這件藝術作品，但所有海運公司都擔心政治報復而不願承運。港大學生在該雕塑原址發起“無人”快閃行動表達抗議。香港中文大學和香港城市大學校內的“民主女神像”（以1989年學生在天安門廣場樹立的雕像為藍本）也先後被移走。嶺南大學則清除了一面六四浮雕。

在中國大陸，當局和往年同樣在六四周年前幾個星期開始防範一切紀念活動。由死難者家屬組成的“天安門母親”成員以及許多維權人士，例如胡佳、高瑜和章立凡，均被限制出行和通訊。因六四鎮壓分別失去丈夫、兒子的尤維潔與張先玲表示，當局阻止她們的手機接聽境外來電。

2021年7月，湖北法院以“尋釁滋事罪”將尹旭安判刑四年半。當局以他上傳推特一張暗示六四的照片作為定罪依據。2022年2月，尹旭安在獄中突發中風而被送醫治療。

10月，廣東當局將獨站街頭悼念六四的張五洲判刑兩年半。12月，四川法院將八九民運參與者及維權人士陳雲飛判刑四年，他曾因組織為六四死難者掃墓儀式在2015到2019年入獄服刑4年。另一位八九民運參與者及著名維權人士黃琦則以“為境外非法提供國家秘密罪”於2019年被判刑12年。

5月，北京當局放寬市內各大學的新冠疫情管制措施，以防各校針對防疫措施的抗議活動與六四掛鈎。當局並以防疫為由，在5月25日至6月15日期間暫停天安門廣場的當日預約參觀服務。

中國當局還試圖恐嚇流亡海外的八九民運學生領袖。3月，美國司法部查獲五人作為中國政府特務對在美異見人士進行跟蹤及騷擾，包括正在參選美國眾議員的八九學運領袖熊焱。

中國政府長期漠視國內外要求為六四伸張正義的呼聲，歐盟與美國的部分制裁措施也隨着時間削弱或失去作用。國際社會針對六四屠殺及後續鎮壓缺乏持久且協調一致的應對，是導致北京日益明目張膽侵犯人權的因素之一，包括對新疆約一百萬突厥裔穆斯林的大規模拘押，以及強行在香港實施壓制基本自由的國家安全法。

在六四屠殺之前，自1989年4月起，中國學生、工人與各界人士在北京天安門廣場及各大城市以和平集會要求言論自由、責任政治和終結腐敗。1989年5月下旬，抗議活動轉趨激烈，政府宣布戒嚴。

6月3日至4日，人民解放軍士兵向和平示威者及路人開槍，死傷不計其數。北京部分市民為反擊軍方暴行而攻擊軍方車隊、焚燒車輛。

中國政府從未承認應為屠殺負責，也沒有任何官員因殺人而受法辦。政府一直不願開展調查，也沒有公布死亡、受傷、強迫失蹤或入獄的人數。天安門母親紀錄了北京及其他城市在鎮壓民運期間遇害的202人詳情。

作為多份國際人權條約的締約方，以及聯合國人權理事會現任成員，中國有責任“維護人權的最高標準”，中國政府應當立即針對六四屠殺採取以下措施：

尊重言論、結社與和平集會自由權，停止騷擾和任意拘禁對有關六四官方說法發出質疑的人士；

會見天安門母親成員並向其致歉，公布所有死者的姓名並給予死難者家屬適當賠償；

允許對六四及其後續事件進行獨立調查，並迅速發表調查發現與結論；

允許因涉及八九民運流亡的中國公民不受阻礙返國；以及調查所有策畫或下令對示威者非法使用致命武力的政府和軍方官員，並予以適當起訴。

人權觀察中國部高級研究員王亞秋說表示：“六四事件三十多年來有罪免責，促使中國領導人放膽實施危害人類罪行”。“隨着北京受害者的名單不斷加長，各國政府及聯合國應為天安門母親及許許多多其他人追究責任、伸張正義。”