傳普京施壓習近平金融相援 中國或暗自叫苦“不要害我”

俄羅斯/中國/烏克蘭

中國領導人習近平在2月初與俄羅斯總統普廷會晤後，對外宣稱中俄2國友誼無上限。但俄羅斯因入侵烏克蘭被國際制裁後，中國雖未予以譴責，卻憂心被歐美二級制裁，傳出普京不爽習未能履行承諾，2度施壓中國提供貿易、技術、金融等多方面支持，習非常困擾，中國官員坦承，中俄雙方關係陷入緊張。

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據自由時報今天報道稱，據《華盛頓郵報》消息透露最近幾周，俄羅斯官員對北京提出請求，要求中國提供更多支持，呼籲中國兌現友誼無上限的夥伴關係。熟悉中俄會談的官員表示，莫斯科至少2度向北京施壓，要求提供新形式的經濟支持，雙方的交流非常緊張。俄國要求履行在 2 月 24 日入侵烏克蘭之前的貿易承諾，以及財政和技術支持。

該報道稱，中國和美國官員透露，儘管習近平已責成親信找出在不違反制裁的情況下，提供俄羅斯財政支持的方法，卻遭逢諸多困難。據參與援俄方案的北京消息人士直言，我們理解莫斯科的困境，但不能忽視自己的處境。並強調，中國不願幫助俄羅斯逃避制裁，擔心美國及其盟國可能會切斷中國的關鍵技術，包括半導體和航空航天設備，並瞄準其金融體系。

據該報道稱，中國官員說，俄羅斯並未要求提供武器和彈藥支持戰爭，但拒絕評論俄羅斯是否要求提供其他可用於軍事行動的物品，包括技術和物資。但是，烏克蘭戰爭拖延時間比預期的長，北京已向莫斯科明確表示，結束戰爭將使中國有更多的迴旋餘地來反對國際制裁，且阻止在俄外企出逃。

該報道原文鏈接：https://ec.ltn.com.tw/article/breakingnews/3948868