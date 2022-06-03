六四紀念全球開花 9國29市念亡魂、批中共

中國/六四

今年是《港區國安法》下的第二個「六四事件」周年紀念，香港繼續難再舉辦大型的「六四事件」悼念活動，但隨着港人外移，六四悼念活動反而在全球範圍傳得更廣，據本台不完全統計，至少在九個國家或地區的廿九個城市會在六月四日舉行紀念活動，數量比去年多，且大部分是在歐洲；團體主要主辦燭光悼念晚會或到當地的中國領使館抗議。

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舉辦「六四」33周年紀念活動的國家，除了慣常的美國、加拿大、英國、日本、台灣和澳大利亞之外，尚有德國、新西蘭及捷克。當中，最早展開公眾參與的紀念活動的，是美國紐約，該市包括中國民主教育基金會和「支港聯」在內的五個團體，於當地時間3日下午2時(按：等於中國時間的6月4日凌晨2時，解放軍在1989年這個時間點之前已開始鎮壓)便會在中國駐紐約總領館前集會，抗議中共暴政；其後會在曼哈頓區各主要地標舉行「快閃集會」，到了晚上，又會返回總領館前舉行燭光晚會。及至4日，會先於傍晚在中國人聚居的法拉盛舉行集會遊行，然後再到時代廣場舉行茉莉花行動。

除了悼念活動，美國首都華盛頓亦會在當地時間3日下午舉辦「六四大屠殺紀念館特展」開幕，是當年民運學生領袖王丹等人籌建六四紀念館的第一階段活動；其後則會在當晚8時於當地民主女神像前舉辦燭光悼念活動。美國西岸的舊金山和洛杉磯亦有悼念活動，當中，藝術家會把紀念活動鏈接抗議武漢肺炎病毒的活動，於5日下午在洛市的Yermo小區舉行「中共病毒二世」雕塑落成儀式暨六四紀念活動。有關病毒雕塑曾放置在自由公園，但遭自稱中共「間諜」人士破壞。 不少悼念活動都只會在該國的首都或首府進行，例如日本東京、新西蘭的奧克蘭便是；但亦有國家有多個城市舉辦紀念活動。當中，最多城市舉辦「六四」33周年活動的國家是英國，共有十個城市會有悼念、展覽、抗議及「和你傾」等活動，分別是倫敦、金斯頓、伯明翰、愛丁堡、利茲、諾丁漢、布里斯托、曼城、蘇格蘭及劍橋大學Emmanuel 學院，數量較前以倍數增加。

次多的國家是德國，共有七個城市參與，較去年多一個，它們分別是柏林、海德堡、法蘭克福、漢堡、科隆、慕尼黑及杜塞爾多夫。

「六四事件」是1989年4月因悼念前中共總書記胡耀邦離世而觸發的學運和民運，抗爭持續一個多月後，當局於6月3日晚至翌日清晨間對天安門廣場及附近區域展開血腥鎮壓結束。運動期間，中國將之定性為「動亂」或「反革命暴亂」，其後多稱之「1989年春夏之交的政治風波」或「六四風波」。