國際勞工組織受促應到中國調查剝削問題

中國/國際勞工組織/新疆

聯合國屬下的國際勞工組織召開評估中國執行國際勞工標準的委員會會議。幾個國家周四呼籲國際勞工組織向中國派遣一個代表團，調查關於新疆強迫勞動和迫害穆斯林少數民族的指控。這一呼籲是在聯合國人權事務高級專員巴切萊特訪問新疆後不久發出的。幾位中國高級官員周四在國際勞工組織發言，譴責這些 "毫無根據 "的指控。隨中國代表團新疆的代表張榮說，"新疆沒有強迫勞動。

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就剝削工人指控，法新社稱各國要求勞工組織派團來華訪問。在日內瓦舉行的國際勞工組織年度成員會議上，各政府、工會和僱主代表對這些指控表示關切。

中國拒絕接受這些指控。北京否認對新疆的維吾爾族和其他少數民族有任何迫害，並聲稱其在那裡的政策有助於消除恐怖主義和促進當地經濟。

據法新社說，工人代表Marc Leemans在一個評估中國執行國際勞工標準的委員會會議上說："這是一個非常嚴重的國家支持的強迫勞動案件，因為他們的種族和宗教而針對整個人口。在討論中，美國大使謝巴-克羅克呼籲北京 "立即停止其對少數民族的歧視性政策和虐待行為"。該大使和其他外交官敦促中國允許一個由政府、勞工和僱主代表組成的三方代表團前往新疆，並保證 "有意義的、不受約束的和不受監督的訪問"。

該委員會將在下周之前決定是否提出這樣的建議。但最後的決定仍需得到國際勞工組織的認可。

據法新社說，這一呼籲是在聯合國人權事務高級專員巴切萊特訪問新疆後不久發出的，她在訪問期間敦促中國確保作為其在該地區反恐運動的一部分而採取的措施不會以 "任意和不加區別 "的方式實施。

今年2月，一個由20名勞動法專家組成的委員會已經在一份國際勞工組織報告中對中國少數民族和宗教少數群體的待遇表示 "深切關注"，特別是在新疆，並要求北京改變其方法。委員會是在評估了國際工會聯合會（ITUC）在2020年底提出的關於新疆維吾爾族和其他少數民族成員被系統地招募為農業強迫勞動的指控後做出上述聲明。

人權組織還聲稱，至少有100萬維吾爾人和其他穆斯林民族的成員正在或已經被囚禁在新疆的營地里。北京表示，這些營地是職業培訓中心，旨在引導他們遠離恐怖主義和分裂主義。

幾位中國高級官員周四在國際勞工組織發言，譴責這些 "毫無根據 "的指控，人力資源和社會保障部副部長俞家棟將矛頭指向那些將國際勞工組織變成 "政治表演平台 "的人。

據法新社說，向國際勞工組織介紹自己是來自新疆的維吾爾族工人的伊西雷利-賽福鼎讚揚了中國的法律，說他的生活和工作都很 "安全"。據賽福鼎說，在新疆，每個員工都像我一樣，珍惜自己的工作。賽福鼎說："我們也很欣賞從事各種職業和接受職業培訓的機會。"他堅持認為，唯一的問題是那些實施 "單邊制裁 "的 "敵對國家和組織"。而來自新疆的代表張榮說，"新疆沒有強迫勞動。