法廣記者：疫情給北京郊區菜農帶來的苦澀

菜農苦

北京郊區的蔬菜在莖桿上腐爛。自 5 月 29 日以來，中國首都逐漸取消了防疫限制，但農民繼續遭受新冠病毒帶來的鮮菜爛在地里的痛苦。

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運輸已經恢復，商店恢復營業，但生菜卻找不到顧客，這給人一種悲傷的風景。本台記者拉加德(Stéphane Lagarde)奔波了 45 公里開到菜農的田裡。聽到周圍的雞叫，他才意識到自己到了農村。他們首先遇到了78歲的張先生。他說： “爛在地里的蔬菜一分錢也換不回來！誰當菜農誰倒黴，這都是新冠的錯兒！“

飽經風霜的菜農張先生內心是苦澀的。他說：今年，豐收如煙。 “這些生菜都賣不出去，在更遠的南方也一一樣”。那邊，有一片大白菜也爛在田裡。他說，就算菜農想賣，上邊也不讓。在這條路的另一邊，農場里還有農車！有農車也沒有用！卡車不再來這裡：批發市場拒絕收貨。

經銷商不會再來收他們的蔬菜，因為新冠的限制還沒有完全取消。拉加德寫道：在落在這些失望的農民身上之前，我們看到高速公路上的服務站仍然關閉，餐館也沒有開。北京的學校還沒有開學。無論如何，為時已晚。其實兩周前就應收集這些蔬菜。

上海也有同樣的情況。最近在浦東，由於物流沒有恢復，封閉城市的批發市場還沒有完全恢復正常運行，種瓜的農民說西瓜損失了200噸。

生菜在當地居民的摩托車後座上來回滾動，該居民來田間里是為了自救。裝沙拉的白色大袋子體積和她身高一樣，而且她也已經是 70 多歲的老人了。 “我拿這些賣不出去的菜餵雞和鴨。”她說。今年我們真的很倒黴。 “普通民眾因新冠病毒而損失了很多錢。他們每天都在重複：不要得上新冠！

張先生繼續說道：“菜賣不出去怎麼辦。我們只能給豬或山羊提供蔬菜。這使得菜農損失了近1500歐元。早知道這樣，我們就不會種菜。不僅僅是這個村莊，整個地區都出現了賣不出去的糟蹋情況。反正今年生菜過多了”。

生菜過剩、衛生防疫限制和價格暴跌讓菜農度日如年。北京郊區菜農被告知，即使他們被允許出售，這些捲心菜和沙拉的價格也幾乎無法抵消運往新發地批發市場的運輸價格。