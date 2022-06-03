王毅傳20大前後晉職

中國/王毅

中國外事系統最近出現連串人事變動，有媒體分析，經過一輪調動後，外事體系部署逐漸清晰，中共20大時，外交部長王毅將會接替楊潔篪的地位，擔任中央外事辦主任。

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據中央社今天引述港媒消息稱：中共20大後王毅將接替楊潔篪地位。據星島日報今天刊登分析文章指出，中國共產黨第20次全國代表大會（20大）前夕，外事系統展開調整，外交部副部長樂玉成調任國家廣播電視總局副局長，與外長寶座無緣。此外，中共中央聯絡部官網顯示，中央外事工作委員會辦公室（中央外事辦）副主任劉建超已於5月接替宋濤，擔任中央聯絡部部長，從事政黨外交，晉陞為正部級。

據該文章指出，宋濤現年67歲，長期在福建工作，曾任福建省國際信託投資公司副總裁，2001年進入外交系統，曾任外交部國外工作局局長、駐菲律賓大使、外交部副部長。文章表示，宋濤原先有望更上層樓，如今似乎退休，這樣的話，王毅似乎已無競爭對手，有望在20大接替楊潔篪擔任中央政治局委員、中央外事辦主任。

據分析，中共20大今年秋天召開之際，王毅已經69歲，按照北京中央領導人“七上八下”（67歲上，68歲下）的不成文規定，本應退休，但國際形勢波詭雲譎，還需要外交老將掌舵。該文章指出，環顧中國外事系統，似乎只有王毅堪當大任。