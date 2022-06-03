美國務院再度更新網站放回「不支持台獨」字樣

美台/政治

美國國務院5月5日曾更新網站上的美台關係現況描述，移除「台灣是中國的一部分」、「美國不支持台灣獨立」等用語，引起各界關注；不料，5月28日，美國國務院再度更新網站上的美台關係現況描述，重新放上一度被移除的「美國不支持台灣獨立」字眼，重申反對任一方片面改變現狀，期待兩岸以和平方式解決分歧等。

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拜登上任後，國務院東亞局並沒有立即調整網站上的這項描述，依然沿用2018年8月公布的版本，直到5月5日，國務院更新清單，移除「台灣是中國的一部分」、「美國不支持台獨」等用語，新增「基於台灣關係法、美中三公報和六項保證的長期『一個中國』政策」，引起各界矚目。

5月26日，美國國務卿布林肯發表對中政策演說，他重申美國的「一個中國」政策，反對任何片面改變現狀的作為，不支持台灣獨立，期盼透過和平方式解決兩岸問題。

於是兩天後，國務院再度更新事實清單，加入「美國不支持台獨」、「期待以和平方式解決兩岸問題」等。

5月5日版的一中政策段落，直接闡述「美國有長期的、基於台灣關係法、美中三聯合公報與六項保證的『一個中國』政策」，最新版本則在這段話前面加上了一句「美國對台政策維持數十年、跨越多個政府均保持一致」。

後面接着繼續描述，「我們反對兩岸任一方片面改變現狀的任何作法；我們不支持台灣獨立；我們期望透過和平方式解決兩岸問題」。

國民黨表示，從拜登總統先前有關防衛台灣的發言引發關注後表示「政策沒有改變」，到國務院的官網內容更動，看不出來美方真要改變目前對中及對台政策，台灣各界似乎不用急於解讀美方的相關作法。

國民黨指出，誠如目前在美國訪問的主席朱立倫所言，拜登政府的兩岸政策，基本上是延續美國長期以來的立場，最重要的我們還是要靠自己的努力。

國民黨大陸事務部前主任左正東認為，美國這次放回「不支持台灣獨立」字樣，是為了避免誤會。他說，當5月5日國務院拿掉「台灣是中國的一部分」和「不支持台灣獨立」字樣時，當時有美國智庫專家猜測這是為了避免誤會。但這兩句的意義大不相同。如果說「台灣是中國的一部分」會讓人誤解美國認為「台灣是中華人民共和國的一部分」，因此需要拿掉這一句。那麼，拿掉「不支持台獨」則會讓人誤解美國打算支持台灣獨立，反而會增加誤會。因此，現在放回來同樣是避免誤會。

另外他認為，這是拜登政府平衡式外交的展現。他說，美國的戰略模糊本意就是要同時嚇阻北京對台動武和台灣尋求獨立，拜登最近訪問亞洲時，既然「意外」的突出支持台灣的想法，就必須強調「不支持台獨」，以維持在兩岸間的平衡，也避免美國捲入與中國大陸間的戰爭。

民進黨立委王定宇則表示，美台關係現況描述的更改中，移除「台灣屬於中國一部分」，這才是重中之重，把「台灣屬於中國一部分」的字樣移除，中國侵略台灣就不是內戰，而是國際事務，而且移除後，台灣參與國際組織名正言順。

至於其他的反覆變化，有的是為了和緩中國無理跳腳，有的是為了讓外交進程可以更和緩順暢，都可以理解。