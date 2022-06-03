聯合國人權高專巴切萊特訪問中國新疆後被要求辭職

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聯合國人權事務高級專員米歇爾·巴切萊特(Michelle Bachelet)關於新疆侵犯人權的言論促使維權人士和中國專家要求她從聯合國職位下台。

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據美國之音署名阿西姆·卡什加里安今天報道稱，上周六，在巴切萊特說她鼓勵中國政府審查新疆的“所有反恐和去極端化政策”以確保它們完全符合國際人權標準後，總部位於華盛頓的維吾爾組織“維吾爾運動”主任羅珊·阿巴斯（Rushan Abbas）要求她辭職。

該報道稱，巴切萊特對她說，“在新疆維吾爾自治區，我對反恐和去極端化措施的實施及其廣泛應用提出了質疑和擔憂，特別是它們對維吾爾人和其他以穆斯林為主的少數民族權利的影響。” 根據阿巴斯的說法，巴切萊特通過採用北京關於“反恐和去極端化”的說法並試圖將中國對維吾爾人的種族滅絕合法化，“嘲弄”了聯合國人權辦公室。

“就像我自己已退休醫生姐姐古麗仙·阿巴斯(Gulshan Abbas)一樣，她堅持學習醫學，因為用她的話說，這是‘幫助人們應對疼痛的一種具體方法，也是一種有助於改善健康的方法。”阿巴斯的姐姐古麗仙·阿巴斯是一名退休醫生。今年年滿 60 歲。在2018阿巴斯在華盛頓特區哈德遜研究所作為中國新疆拘留營的一個小組發表演講後不久，她的姐姐古麗仙在新疆首府烏魯木齊被捕，後來以恐怖主義罪名被判處 20 年徒刑。

阿巴斯說，她對巴切萊特訪華抱有積極期待，認為作為聯合國人權事務負責人和前政治犯，巴切萊特會為新疆侵犯人權的受害者辯護。作為 1970 年代中期智利社會主義青年的年輕活動家，巴切萊特與她的母親一起被監禁並關押在酷刑中心。她的父親在 1974 年遭受酷刑後去世。她曾擔任智利總統，然後於 2018 年 9 月被任命為聯合國人權事務高級專員。

上個月，與北京進行了近四年的討論並要求“不受限制地進入”新疆，聯合國人權事務高級專員辦事處（OHCHR）宣布，高級專員米歇爾·巴切萊特及其團隊將對中國包括烏魯木齊市和喀什進行為期六天，從 5 月 23 日至 28 日,的“正式訪問”。

紐約大學法學教授、中國法律專家孔傑榮（Jerome Cohen）在推特上表示，巴切萊特“應該辭職或被免去聯合國高級專員的職務”。孔傑榮說，“至少作為留任的代價，她應該被迫最終發布一份關於新疆的誠實報告，”孔傑榮在推特上寫道。 “她以一種可悲的企圖扭轉局面，破壞了人權事業。”

去年 9 月，巴切萊特表示，她的辦公室正在敲定一份關於新疆“嚴重侵犯人權”指控的報告。聯合國人權事務高級專員辦事處發言人麗茲·索塞爾（Liz Throssell）表示，與人權高專辦的所有報告一樣，一旦定稿，該報告將在發布前與中國當局分享，以徵求事實意見。“這份報告需要根據我們在訪問中的互動和觀察進行更新，” 索塞爾在一封電子郵件中告訴美國之音。索塞爾表示，巴切萊特對中國的訪問“並非旨在進行調查，這需要不受限制的訪問”。

上周六，美國國務卿安東尼·布林肯發表聲明稱，美國“仍然關注”巴切萊特及其團隊的訪問以及北京“限制和操縱她訪問的努力”。

中國外交部發言人趙立堅指責美方對新疆問題“視而不見，充耳不聞”。趙立堅周一在北京舉行的新聞發布會上說：“美方對已經被揭穿無數次的虛假說法進行了重新洗牌，企圖抹黑和攻擊中國。”

周一，英國和德國對中國政府沒有為巴切萊特提供“不受限制地進入新疆”表示擔憂，並敦促高級專員儘快發布宣布的新疆局勢報告。

美國之音說，巴切萊特在中國舉行的新聞發布會上選擇了一個特定的短語，也被一些專家視為“採用中國宣傳”，巴切萊特使用了北京常用的“職業教育培訓中心”，而不是拘禁營。

在聯合國人權事務負責人訪華的第二天，BBC 發布了一份關於新疆警方檔案泄露的報道，以及中國高級官員關於中國稱之為“職業教育培訓中心”或簡稱 VECT 的集中營的秘密講話

據美國之音，根據總部設在慕尼黑的世界維吾爾代表大會主席多爾昆伊薩的說法，高級專員“通過為中國粉飾其在新疆的暴行罪行提供合法性，徹底辜負了維吾爾社區”。“無視維吾爾人權組織的請求，高級專員無法進行適當的調查訪問，因此弊大於利，”伊薩告訴美國之音。 “在我們看來，高級專員完全破壞了她的辦公室履行其職責並要求中國為其人權暴行負責的信譽。”

該報道原文鏈接：https://www.voachinese.com/a/un-rights-chief-asked-to-resign-after-visit-to-china-s-uyghur-region/6600720.html