華日：衛星圖像顯示中國最先進的航母即將下水 美軍稱中國現已是全球最大海軍

中國/新航母003

中國最新、最先進的航空母艦即將下水，這一重大舉措將使中國海軍能夠擴大在公海上的軍事行動。專家稱，“所有跡象都表明，中國的第四艘、第五艘甚至可能第六艘航母將繼續保持這種進展。” 根據美國國防部文件，中國海軍大約有355艘艦船和潛艇，被認為是全球規模最大的海軍。

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據華爾街日報署名Gordon Lubold / Warren P. Strobel今天報道稱，衛星圖像顯示中國最先進的航母即將下水。分析人士說，《華爾街日報》(The Wall Street Journal)看到的新衛星圖像顯示，在上海江南造船廠建造數年後，中國的第三艘航母003型可能在未來幾周甚至幾天內下水。003型是中國的第三艘航母，也是該國最大且最先進的航母。分析人士說，這艘航母使用的是新的電磁彈射技術，類似於美國和法國航母發射飛機的技術。

華盛頓哥倫比亞特區獨立非營利研究機構戰略暨國際研究中心(CSIS)中國實力項目(China Power Project)的高級研究員Matthew Funaiole說，一旦投入使用，中國的第三艘航母將大幅提升其確保近海利益的能力，同時也會使中國海軍能將力量投射到離中國大陸更遠的地方。CSIS向《華爾街日報》提供了上述衛星圖像。

Funaiole稱，這艘航母下水反映出中國在擴大海軍艦隊方面的穩步進展。他表示：“所有跡象都表明，中國的第四艘、第五艘甚至可能第六艘航母將繼續保持這種進展。”

該報道說，美國在部署航母方面遙遙領先全球，目前擁有11艘航母。

Maxar Technologies 5月31日拍攝的衛星圖像顯示，正建造中國第三艘航母的干船塢已經清空了較小船隻並拆除了船塢作業裝置。而此前的圖像顯示，就在10天前，這些船隻和作業裝置還在。

Funaiole說，拆除作業裝置使這艘航母能夠下水進入長江。他指出，中國政府可能會在周五開始的法定假日端午節期間安排該航母下水。Funaiole還稱，該航母可能還需要數年時間才能完全投入使用。

一位美國官員表示，該航母貌似下水在即。但他提醒說，建造工作仍在進行中。該官員稱：“在這艘航母能夠出海並開始試航之前，還有很多重要的工作要做。”

第三艘航母是中國自主設計建造的。中國的第一艘航母是多年前改造的一艘前蘇聯艦艇，第二艘航母的設計主要基於其第一艘前蘇聯航母。

該報道稱，五角大樓在去年向國會提交的關於中國軍力的年度報告中表示，這艘新航母可能在2024年投入使用。報告稱，該艦的規模和彈射系統將使其能夠支持更多的戰鬥機、固定翼預警機和更快速的飛行操作，從而擴大艦載攻擊機的覆蓋範圍和效力。

根據五角大樓的這份報告，中國海軍還擁有大約有355艘艦船和潛艇，被認為是全球規模最大的海軍。

該報道原文鏈接：https://cn.wsj.com/articles/%E5%8D%AB%E6%98%9F%E5%9B%BE%E5%83%8F%E6%98%BE%E7%A4%BA%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E6%9C%80%E5%85%88%E8%BF%9B%E7%9A%84%E8%88%AA%E6%AF%8D%E5%8D%B3%E5%B0%86%E4%B8%8B%E6%B0%B4-11654215906