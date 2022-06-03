防市民維園悼六四 港警稱一人不約而同至亦可能犯法 評論斥制「白色恐怖」

香港/六四紀念

今年是《港區國安法》生效後第二個「六四事件」周年紀念，市民到維園悼念的自由進一步收窄，警方由去年反對團體在維園舉行燭光悼念晚會之後，今年更表明，即使是個人自發到維園悼念，若有其他人在同時同地基於同樣目的做同樣事情，亦可能觸犯參與非法集會罪。法律界人士相信，法庭未必裁定相關人士罪成，但警方可以採取行動，市民須考慮；有電台節目主持人和政黨人士批評警方在製造「白色恐怖」，令市民不敢公開悼念「六四」。

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一向舉辦六四燭光悼念晚會的支聯會已在警方動用國安法後解散，其他民主派組織亦在接受傳媒訪問時表明，今年不會組織悼念晚會，警方亦表明，截至昨(2日)天，未收到明日有任何舉行公眾集會通知，但港島總區高級警司（行動）廖珈奇昨日召開記者會，聲稱留意到近日有人透過不同途徑，宣傳及鼓動他人6月4日到銅鑼灣維園一帶參與未經批准集結，呼籲市民切勿以身試法。

廖珈奇未有提供具體的鼓動內容，本台記者亦未能在網上找到相關信息，另外一名日本駐港記者亦有同樣經歷，商業電台節目主持人楊樂笙今(3日)早亦在節目中表示，他經常上網，但亦看不見鼓動別人明晚到維園一帶悼念的信息，但他強調，不相信警方說謊。

廖珈奇指出，不論是一人或多於一人，有共同目的做同樣事情，不論是否在維園，都屬於公眾集會，須按《公安條例》向警方申請不反對通知書，否則即屬未經批准集結，呼籲市民不要參與、宣傳或公布任何有關活動，一經定罪，最高可判監5年。他續稱，法庭案例顯示，一些並非身處現場，但透過任何媒介或途徑宣傳或鼓吹他人參與非法集結，都會構成犯罪行為，呼籲市民切勿挑戰法律底線，警方在6月4日當天會調派適當人手，有需要時會果斷執法。

警方：家中一人點燭不犯法

記者於是提出不同假設以了解在什麼情況下可能會觸犯「明知而參與未經批准集結罪」，當被問及個人自發前往銅鑼灣一帶燃點蠟燭悼念是否違法時，廖珈奇只是表示，行街、食飯、看電影無問題，但其他情況，包括穿黑衣等，廖都說要看情況，目前難以一概而論，只有被問及一人在家中或露台燃點蠟燭會否違法時，他較為肯定地說：「我睇唔到有違法」。

根據警方的說法，一般的「追星」活動，若未經批准均可能犯法，但著名流行樂隊Mirror主音歌手月前生日慶祝活動在銅鑼灣舉行，警方未有採取拘捕行動，甚至是多人聚集，亦沒有發出觸犯違反社交距離的限聚令的傳票。

警方言論引起熱議，有叩應節目主持人質疑，按警方說法，悼念「六四」不屬違法，為何在公眾地方自發悼念卻可能幹犯法律。不少法律界人士指出，執法

存在灰色地帶，為免麻煩，市民當晚要小心考慮是否前往維園。當中，身分尤如特首顧問的行政會議成員兼資深大律師湯家驊表示，即使純屬個人行為，沒有共識或組織，但若剛巧有其他人做同樣事情，「最終法庭未必判你有罪」，但若市民繼續冒險進行妝上號召有可能犯法的事，若因此招惹到警方的調查或檢控，那便「與人無尤」。同理，若在事後響應團體號召而把有可能犯法的照片上載社交平台，亦可能有自招嫌疑的麻煩。

本土派政黨社民連的前主席吳文遠則發出批評，指警方在記者會上的響應相當含糊，是在製造白色恐怖，而在沒有明確執法指引的情況下，容易變成人治，否則難以解釋為何在相同地方為某個歌手慶祝生日是合法，但已進行幾十年的悼念活動卻變成違法。

網上社交媒體顯示，有區議員繼續在當天派蠟燭，「天安門母親運動」則呼籲市民把「六四」悼念活動拍照放上社交平台。