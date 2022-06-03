香港警方警告不要舉行天安門周年紀念集會

中國/香港/六四

香港警方周四警告說，在6月4日舉行的任何紀念天安門鎮壓的集會都是非法的，尤其是在香港的維多利亞公園，1989年以來，這裡曾經是每年燭光晚會的舉辦地。至於在私人陽台上點蠟燭是否違法，香港總警司說，沒有看到禁止這種做法的法律。過去兩年，許多香港人在沒有其他選擇的情況下都這樣紀念六四。

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據法新社報道稱，在中國大陸的書籍和媒體中，對1989年鎮壓事件的任何提及都是禁忌，1989年6月，當時中國政府派遣軍隊和坦克對付和平的民主示威者。但香港是一個享有半自治權的中國領土，在兩年前還是一個例外，當時北京在2019年的大規模民主抗議活動後實施了國家安全法以壓制異議。

據香港總警司廖家基星期四說，香港居民去公園有被指控 "非法集會 "的風險，即使他們單獨去公園。據香港總警司警告，"如果那裡有其他人，而且你有一個共同的目標來表達不滿，這就足以使你成為非法集會的成員，" 據香港總警司Liauw說，任何鼓勵在維多利亞公園舉行未經授權的集會的人，即使他們不在場，也會違反法律。

據香港總警司還提到，警方注意到社交媒體上關於周六在公園集會的呼籲，但沒有提供進一步的細節。

自2020年安全法生效以來，天安門的任何記憶痕跡都在香港被系統地消除了。

香港聯盟（支聯會）是最大的天安門記憶保衛組織，也是維多利亞公園守夜活動的組織者，已被作為 "外國代理人 "起訴，罪名是煽動顛覆，涉嫌危害國家安全罪。去年9月，該組織的領導人被逮捕，他們的六四博物館在警方突擊檢查後被關閉，數字記錄在一夜之間被刪除。

警方已經禁止了維園等其他守夜活動，並在2020年和2021年鎖定了公園，理由是根據新冠病毒疫情防疫的規則而禁止集會。

香港總警司還表示，警方沒有收到任何關於6月4日在公園舉行集會的請求，但該維園地區將由警方監控。

至於在私人陽台上點蠟燭是否違法，香港總警司說，他沒有看到禁止這種做法的法律。過去兩年，許多香港人在沒有其他選擇的情況下都這樣做了。