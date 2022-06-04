中國一高速火車出軌 機頭粉碎 司機身亡

中國/高鐵出軌

法新社今天引據中國官方媒體報道，周六在中國南部的貴州省發生火車脫軌事故。一列高速列車脫軌，司機死亡，數名乘客受傷。關於火車脫軌事故，有消息稱火車碾撞泥石流石塊，也有消息稱火車撞上月台水泥裝置。

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據法新社今天報道稱，中國高速列車出軌，司機死亡。據中國國家廣播電視公司CCTV央視消息，這列開往南方省份廣東的火車在碾過隧道附近的不明碎片後出軌。

幾家中國媒體公布的視頻顯示，火車頭被撞得粉碎，而火車的其他部分基本保持完好。視頻還顯示了事故發生後其中一節車廂的混亂場面，乘客在散落在地上的行李和食物中尖叫。

根據中央電視台的消息說，該司機已經死亡。一名列車檢票員和七名乘客被送往醫院，但 "他們沒有生命危險"。

法新社說，中國的高鐵網絡是世界上最大的高鐵網絡，很少發生致命事故。據記載，2011年，在上海附近的溫州發生的高速列車事故中，約有40人死亡。