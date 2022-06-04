「六四」33周年 港維園封控範圍擴大 難壓民眾悼念 至少一人被捕

六四33周年紀念/香港/維園

今天是「六四事件」33周年，曾是悼念燭光如海的維園，繼續被港府以不同方式令持續了31年的燭光悼念晚會無法在全港最大的市內公園舉行，而且警方及其他部門的封控場地時間比去年來得更早、範圍亦更廣，但市民繼續以有形或無形的方式悼念，只是行動更個人化，然而仍有多人被阻、被帶走或被捕。有市民質疑，港府不若明確禁止悼念，不要「寓禁於恐嚇」。

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警方揚言個別人士不約而同到維園悼念可能觸犯參與非法集結罪而被指製造白色恐怖後，港府仍覺不足，讓康樂文化事務署於悼念日前一晚的深夜開始封閉維園，直至明(5日)零時30分，較去年早了大半天；而圍封範圍亦擴大了，除了足球場，籃球場、緩跑徑及連接附近建築物的天橋亦禁止市民進入。警方則加強戒備，自中午起已在銅鑼灣加強部署，乘坐地鐵抵達該區的民眾，走出地面首先見到的，必然是警員；而在大型百貨公司對出的東角道，一直在該處擺設的政黨街站不見了，換上的，是警方的封鎖線，而在封鎖線內外，約30米長的街道上，站了過百名警員，至於記者則須在指定範圍內進行採訪。及至晚上接近8時的晚會一般開始時間，警方更突然把儼如禁區的行動區推展至維園出口的噴水池外，以致接壤銅鑼灣鬧區的行人路亦不許任何人停留，警方在推進時，一名年紀老邁的婆婆被催得氣喘連連。

警方更藉著懷疑有人煽動為借口，對路過的市民進行盤查或要求他們離開。記者所見，身上有黑色衣物者，幾乎都逃不過，包括一名年輕攝影記者。又例如身穿黑衣黑褲、戴着黑色口罩以及背包上插着一把黃色雨傘的劉先生，手持白菊走不了多久，便被警員要求不要展示煽動性物品，劉先生不明所以，強調白花只是代表堅持自由的心，何來煽動！他其後可以走到維園入口，但前支聯會常委趙恩來的「運氣」則比他稍遜，趙下午攜帶花束到銅鑼灣，便被警員截停搜身，其後更被警員帶往港鐵站，讓他離開。趙恩來事後表示，警方指他的花有機會煽動他人參與非法集結，要求他離開銅鑼灣，趙認為警方行動過於敏感。

截查令人怕 市民憤怨：「誰叫他們有槍！」

警方的截查行動對年輕人造成威嚇，記者目睹一對年輕男女，只是上身穿黑衣，走過維園入口的噴水池，便被警員截查，當警員讓他們離開後，記者上前了解警員的截查原因時，二人拒絕透露，匆匆離開。「天安門母親運動」成員在維園附近亮起電子悼念燈，隨即被警員驅趕。

另外有人刻意低調悼念，包括身穿顏色鮮艷亡服到來悼念的七十多歲戴姓夫婦、穿上黑色運動衣圍着維園跑步的前香港教育專業人員協會總幹事馮家強，

以及坐在封鎖區外圍的長椅上的陳先生，他們均未被叫停。身穿全身黑衣、每年均有參加悼念活動的陳先生，過去兩年已被警員截查12次，其中一次是去年六四紀念日，他今晚改為乖乖坐在椅上默哀，未有警員上前截查或要求他離開。雖然如此，他仍然對警方的行動大感不滿，反諷地讓警方不如直接禁止悼念，不要靠含混不清的說法來恐嚇市民，他不無感慨地說：「無法啦，佢地有槍，惡曬！」

配戴「悼念六四」字眼口罩人士被捕 警指煽惑

結果，只有一些個別人士的行動成功令人進行悼念，包括放置黑咭粉筆在地上讓人寫悼詞、畫上當年一人擋坦克車圖像的電子蠟燭放在電話亭內任人取用、亮着手機燈光走在維園外、掛着不同形式電子燈在區內走動等等，不一而足。

不過，如此悼念的人數，明顯比去年少，且更藏着掖着；而像去年一群人在8時齊齊高舉亮起手機燈的情況，今年不再復見。即使如此，仍有至少一人被捕。被捕的是本土派政黨社會民主連線(社民連)成員劉山青，他身穿印有「被自殺」的維權人士李旺陽頭像的上衣，並戴上寫有「悼念六四」字眼的口罩，走近維園足球場時，便被警方帶到一旁截查，據悉警方以「煽惑他人參與未經批准集結」罪將他拘捕，至午夜前仍被扣查。

另外，社民連主席陳寶瑩和另外兩名成員戴上畫有交叉的口罩衝往維園時，被警方截查，期間一度引起混亂。當中，成員余煒彬由警車帶離現場，之後獲放行。其次，一名身穿黑衣、配戴黃色口罩的婆婆，在東角道亮起手機燈時被警員帶到截查區，其後登上警車離開，未知有否被捕。 香港過去夫中國境內惟一可自由悼念六四事件的地方，但在《港區國安法》生效後，警方去年以疫情為由反對集會進行，時任支聯會人士和市民被禁止到維園悼念；當過去31年主辦六四悼念燭光晚會的支聯會被迫解散後，警方今年沒有收到團體申請他會，因而無法發出「不反對通知書」，但仍以個別人士不約而同到銅鑼灣維園悼念可能被指參與非法集會來呼籲市民不要「以身試法」，被指製造白色恐怖，讓人不敢到維園悼念。