六四33周年，美國務卿布林肯發聲明：將持續追究中共暴行

六四

六四屠殺33周年前夕，美國國務卿布林肯發表聲明表示，美國不會忘記33年前在天安門廣場遭中共軍隊血腥鎮壓的受害者們，美國向這些勇者們致敬。美國會持續追究中共的暴行與侵犯人權的行為。

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布林肯在聲明中稱六四鎮壓是“殘暴攻擊”。

布林肯說，1989年的天安門廣場有着成千上萬支持和平示威者訴求民主、問責、自由與法治，持續50天的示威活動因中華人民共和國的殘忍施暴在6月4日戛然而止；至今無數人身陷囹圄，死亡人數猶未知。

布林肯表示，如今，為民主和自由奮戰的行動依然在香港持續着，中華人民共和國和香港當局意圖抹煞這段歷史記憶，禁止港人為紀念天安門廣場大屠殺而舉行守夜活動。

布林肯表示，“我們要對中國人民和那些繼續挺身反抗不公並尋求自由的人說，我們不會忘記六四”

布林肯表示，針對中國對包含香港、新疆和西藏等地實施的暴行和侵犯人權作為，美國會持續大聲疾呼和推動究責；對於中國人民和那些持續為對抗不公和尋求自由的人們，他說：“我們每年都向那些為人權與基本自由挺身而出的人表達敬意並紀念他們。”

另據《美國之音》報道：在六四33周年到來的時刻，美國國會兩黨領袖紛紛發表聲明紀念在那場和平追求自由民主運動的所有犧牲者，並對仍堅持六四精神的人給予支持。國會眾議院議長佩洛西說，“33年前，勇敢的中國示威者以現代史上最偉大的政治勇氣之一激勵了全世界，他們在天安門廣場上捍衛他們的權利和自由。”

她說：“今天，那孤獨一人站在一排坦克面前毫不退縮的影像，仍烙印在所有熱愛民主的人們的記憶中”，“當我們紀念那些學生、工人，和普通百姓和平抵抗中國共產黨壓制政權的勇氣之時，讓我們再次誓言讓他們心中燃燒的自由之火生生不息。”