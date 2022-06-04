布林肯指控中國試圖抹除天安門的記憶

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美國國務卿布林肯周五說，中國正試圖通過阻止在天安門鎮壓33周年之際在香港舉行紀念性的守夜活動來抹除人們的記憶。

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據法新社今天報道稱，美國指控中國試圖消除天安門的記憶。1989年6月4日，中國共產黨政權派出士兵和坦克，在北京著名的廣場上殘酷鎮壓和平的民主示威者。六四這個話題在中國大陸仍然是禁忌。

據美國國務卿布林肯在一份聲明中向 "勇敢的 "抗議者表示敬意，布林肯說他們的行動和大屠殺一樣，不會被遺忘。

布林肯說："今天，爭取民主和自由的鬥爭繼續在香港引起共鳴，每年紀念天安門大屠殺的守夜活動被中國當局（PRC）和香港當局禁止，當局試圖消除對那一天的記憶。

法新社說，香港警方周五關閉了維多利亞公園的大部分區域。香港此前多年曾在那裡舉行燭光守夜活動，直到2019年。香港這個前英國殖民地的現當局早些時候曾警告說，從周五晚上到周日凌晨，這個標誌性場所的大部分集會空間將被禁止使用。

而過去，香港是唯一允許紀念和悼念1989年六四事件受害者的中國領土。

但在2020年和2021年，香港當局已經以針對冠狀病毒的衛生防疫措施的名義禁止了紀念六四守夜活動。

美國國務卿布林肯稱，"我們將繼續揭露中華人民共和國（PRC）的暴行和侵犯人權的行為，包括在香港、新疆和西藏，並要求問責。"