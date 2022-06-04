廣西東興通告震懾稱偷渡導致疫情可判死

中國/新冠病毒/司法

與越南接壤的廣西邊境城市東興周四（2日）發出通告，嚴厲打擊疫情期間的走私及偷渡行為，其中表明確診者偷越邊境，或組織確診者偷渡，危害公共安全的，最高可判處死刑，即日起執行。據星島日報稱，此舉引髮網民議論，當地官方微信公眾號已刪除相關通告。

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東興市由廣西防城港市代管，受疫情影響，該市2月底起長期處於封控狀態，累計報告本土感染500多宗。上月底，隨着疫情緩和，東興市才逐步解封，轉入常態化疫情防控。

據星島日報稱，防城港市紀委監委、公安局等9個單位及東興海關緝私分局，周四發布通告稱，當前走私、偷渡等違反疫情防控規定的犯罪行為，給全市人民的生命財產安全和經濟社會發展帶來極大危害。為有效阻斷疫情輸入，決定實行“十個一律”給予最嚴厲的打擊。

通告的第六項明確，“凡是新冠肺炎確診者、病原攜帶者走私、偷越國（邊）境，或明知新冠肺炎確診患者、病原攜帶者仍予以組織、運送偷越國（邊）境，情節嚴重，危害公共安全的，或者事後確診為新冠肺炎患者、病原攜帶者的，一律按照以其他危險方法危害公共安全罪或妨害傳染病防治罪與其他罪名數罪併罰，最高判處死刑，並處罰金或沒收財產”。

據該報道，有關通告引起熱議，有網民質疑死刑的標準，地方是否有權如此量刑，但也有網民贊成重罰。

該報道原文鏈接：https://std.stheadline.com/realtime/article/1842952/%E5%8D%B3%E6%99%82-%E4%B8%AD%E5%9C%8B-%E5%BB%A3%E8%A5%BF%E9%82%8A%E5%A2%83%E5%9F%8E%E5%B8%82%E7%99%BC%E9%80%9A%E5%91%8A%E5%81%B7%E6%B8%A1%E9%87%80%E7%96%AB%E5%8F%AF%E5%88%A4%E6%AD%BB%E6%83%B9%E8%AD%B0-%E5%AE%98%E6%96%B9%E5%B7%B2%E5%88%AA%E9%99%A4%E9%80%9A%E5%91%8A