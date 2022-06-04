愛沙尼亞一女性為中國從事間諜活動而被判刑

間諜

愛沙尼亞國家電台ERR報道：該國地方法院對一名愛沙尼亞婦女代表中華人民共和國（PRC）從事間諜活動，判處八年零六個月監禁。

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愛沙尼亞哈爾朱縣（Harju ）縣一級法院周五裁定 42 歲的穆措（ Gerli Mutso） 犯有兩項危害國家罪，以及一項與毒品有關的罪行，並命令她歸還她在間諜活動中獲得的非法所得 21,607.52 歐元。 ，以及額外支付 2,649 歐元的費用。

據報道：Mutso 與另一名愛沙尼亞公民 Tarmo Kouts 合作，此人是一名海洋科學家，（與前國防軍同名負責人沒有任何關係），並於 2021 年 3 月為中國從事間諜活動被判處三年徒刑——他隨後被假釋。

穆措被判犯有針對愛沙尼亞共和國的陰謀、參與和支持針對愛沙尼亞共和國的情報活動以及非法處理少量毒品的罪名。法院選擇將 Mutso 的刑期幾乎翻倍，從四年零六個月的監禁到八年零六個月的監禁，以及與毒品指控有關的六個月，同時執行，認為該刑期符合Mutso 的罪行——這些行為的持續時間和蓄意性質，而且僅在執法部門的干預下才結束，因此無法將其認定為隨機或偶然事件。

被告可以在 15 天內向二級塔林巡迴法院上訴。