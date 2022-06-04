美國華人啟動六四屠殺33周年各項紀念活動

六四

5月30日，是美國陣亡將士紀念日，也是美國華人每年紀念六四屠殺各項活動正式啟動的日子。這一天，一群華人來到舊金山中國城花園角廣場，清洗矗立在廣場上的“中國民主女神像”，這一行動，標誌着全美各地華人紀念六四33周年活動正式開始。

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今年美西華人六四紀念活動包括：6月3日晚間在舊金山花園角廣場民主女神像前舉行悼念六四英靈的燭光晚會；6月5日在洛杉磯自由雕塑公園舉辦六四紀念集會，同時舉行著名雕塑家陳維明塑造的《中共病毒》雕像二世落成儀式。陳維明以長滿新冠病毒毒株的習近平頭像為原型塑造的《中共病毒》雕像一世，去年遭中共特務焚毀，作案者已有多人被捕，一人投案。紀念活動的組織者表示，今年我們不僅要為中國人民的自由而吶喊，而且要追責中共製造病毒危害全世界的罪行。

在紐約，從5月29日到6月4日：每日在法拉盛圖書館前舉行六四圖片展；6月3日華人將前往中國駐紐約總領館前集會抗議中共暴政，當晚在中國總領館門口舉行燭光紀念晚會。6月4日下午在法拉盛舉行集會遊行，晚上在紐約時代廣場舉行茉莉花行動。六四期間，紐約華人還將舉辦網絡直播的六四33周年座談會。

在美國首都華盛頓，6月3日下午，“六四大屠殺紀念館特展”開幕，晚上在華盛頓民主女神像前舉行燭光悼念活動，6月4日下午在中國駐美大使館門口舉行紀念集會。

今年六四，美國中文網刊《光傳媒》，將舉行以“紀念六四，推動中國憲政民主”為主題的全球聯網視頻大會，各國知名的中國民運人士、關注中國民運的知名學者將在視頻大會上發言。