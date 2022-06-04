老二鬥老大風險高！日媒以劉少奇為鑒似替李捏汗

中國/新冠病毒/經濟/權力鬥爭

2022年2月20日，中國國家主席習近平在北京舉行的2022年冬奧會閉幕式上揮手致意。一個月後的3月28日，上海封城，現在，北京也面臨著大規模封控的危險。

自由時報引述日媒稱，中國總理李克強與中國最高領導人習近平近期被爆出“鬥權”，日本記者指出，中國媒體低調報道李克強 5 月召開“穩住經濟大盤”會議，認為中共中央宣傳部明顯有下達指示。日報記者還將李克強的處境與“危險先例”時任國家主席劉少奇比擬，強調權力之爭仍會持續進行。

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新頭殼newtalk署名曾品潔報道指老二鬥老大風險高！ 李克強反習近平“清零”高呼重振經濟，日媒稱看看劉少奇的悲慘下場。該報稱，中國總理李克強與國家主席習近平被爆“不和”，引起外界關注。

該報稱，《日經亞洲評論》資深記者中澤克二（Katsuji Nakazawa）2 日刊文，他提到李克強在會議中表示，中國經濟出現嚴重萎靡，因為年輕人和農民工的失業率持續飆升，並告訴地方政府，遇到財政困難不要指望中央政府協助，需自行解決。中澤克二說，有中國官僚私下稱，李克強以更嚴重的話語形容當前經濟狀況，該日本記者認為若中國經濟如同李克強所稱，比疫情爆發初期還嚴峻，那麼就代表經濟成長持續為負值。

有中國私營媒體透露，李克強主持的這場會議規模相當大，甚至有 10 萬人與會。不過中國機關報《人民日報》、國家級媒體《央視》等官媒將這篇報導刊登在頭版第五條。對此，中澤克二直言：“很明顯，中國共產黨宣傳部門發出了強烈指示，避免高調報導這次會議。”

也有中國網友質疑，這次會議出席陣容是高規格，包括國務院副總理韓正、孫春蘭、胡春華、劉鶴，國務委員魏鳳和、王勇、肖捷、趙克志，會議通知也下達至各省、市、縣，如此龐大規模通常會被視為媒體焦點進行報導，不過後來相關的留言都遭中國當局刪除。

中澤克二表示，若李克強真的企圖要經濟重建，那麼有一個“危險先例”，而那位人物（劉少奇）糾正當時的領導人毛澤東）後，成為“被批鬥”的對象。

中國 1962 年召開一場秘密會議，討論時任領導人毛澤東的大躍進運動，此政策摧毀農村經濟，造成大饑荒，據各方估計約有 1500 萬至 5500 萬中國人死亡。後來時任國家主席劉少奇推動經濟重建，但毛澤東 1966 到 1976 年透過文化大革命，又重新奪回權力。執政黨將劉少奇列為首要批鬥目標，除了將他踢出黨外，還視其為叛徒，以嚴刑相逼致死。

報道稱，美國加州大學聖地牙哥分校政治經濟學助理教授史宗瀚（Victor Shih）表示，從李克強近期的行動中，可以看到劉少奇的影子。他進一步說明：“如以史為鑒，習可能會將李克強這種不同風格視為對其權力的威脅並尋求消除它，從而給中國的政策制定帶來更大不確定性。”

《日經亞洲評論》記者中澤克二則是認為：“在這個階段，很難描繪出中國經濟的樂觀景象。既然經濟政策無果，那麼硬幣的另一面——權力之爭——就會繼續。”

該報道原文鏈接：https://newtalk.tw/news/view/2022-06-03/764851