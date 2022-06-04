胡錫進昨分享德國車出軌今貴州動車撞泥石流遭指烏鴉嘴

中國/媒體

中國D2809次旅客列車今（4）日行經月寨隧道口時，因遭遇突發性土石流，中後段兩節車廂出軌，列車失控衝上月台，險些顛覆。目前已傳出列車司機不幸身亡，另有8名人員受傷。《環球時報》前總編輯胡錫進昨天於微博上分享德國南部列車脫軌事件，不料中國今日也發生類似事故。有網友指出胡每次幸災樂禍外國，分分鐘就現世報，要求他閉嘴；也有網友整理出他過去“一語成讖”的案例，諷刺他的嘴能封神了。

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據新頭殼newtalk署名林彥銘今天報道稱，胡錫進遭轟“烏鴉嘴”！昨幸災樂禍德火車出軌，今貴州動車撞土石流。胡錫進也火速發文回擊稱：“我的上一個微博就在下面，其中哪句話顯示我對德國撞車事故幸災樂禍了？我看你用‘現世報’來說發生在貴州的動車事故倒是真的在幸災樂禍”，他更直言：“小人說的就是你這種人”。

胡錫進4日於微博上指出，今天貴州“和諧號”出軌是中國動車自2011年溫州7.23事故以來最嚴重的事故了，他表示才剛發生了自己昨天甫分享的德國火車脫軌事件，天災人禍在世界各地糾纏着我們，平平安安這麼簡單的事情，到了足夠大的範圍內就變得十分脆弱。

據該報道，有位暱稱“混球時報副主編”的網友於他貼文下方批評，稱“老胡嘴真的牛批，每次幸災樂禍外國，分分鐘就現世報，求求你閉嘴吧”。此外，另有網友整理出胡過去“一語成讖”的事蹟，包括嘲笑台灣火車出軌，沒幾天蘭州也出現同樣的事；指責台灣瓦斯氣爆炸街，結果瀋陽也炸街；笑台灣樓塌，沒幾天無錫高架倒；嘲笑德國水災，三天時間河南就受災。

該報道原文鏈接：https://newtalk.tw/news/view/2022-06-04/765429