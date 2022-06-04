香港與中國：六四之日遭噤聲

中國/六四

今天是6月4日，任何在中國以及北京舉行紀念血腥的天安門廣場鎮壓周年活動都受到嚴格監控，法新社說，周六，中國當局在通往天安門廣場的街道上安裝了面部識別設備。警方部署了大量人員，並進行更為徹底的身份檢查。香港周五晚上，維多利亞公園的大部分地區被關閉，周六早上，許多警察在該地區巡邏。在中國以外，一些國家計畫在星期六舉行守夜活動。大赦國際正在協調其中的20項活動，"要求正義並聲援香港"。

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法新社今天發自北京的消息說，天安門紀念日在中國和香港均被噤聲。

在過去的33年裡，北京一直在盡最大努力將天安門從集體記憶中抹去。歷史教科書中沒有提及。關於六四的在線討論被系統地審查。1989年6月4日，共產黨政權派出坦克和軍隊鎮壓了佔領標誌性的天安門廣場數周的和平示威者，當時的示威是要求政治改革和結束系統性腐敗。

對六四運動的鎮壓導致數百人死亡，根據一些估計，超過一千人。

周六，中國當局在通往天安門廣場的街道上安裝了面部識別設備。警方部署了大量人員，並進行更為徹底的身份檢查。

法新社說，在中國，談論1989年的事件一直是一個禁忌。香港是一個例外，直到2020年，北京在2019年大規模民主抗議活動之後，對這個半自治地區實施了嚴厲的國家安全法，旨在扼殺異議。從那時起，香港地方當局一直在努力消除所有關於天安門的記憶痕跡。

香港警方警告說，參與 "未經授權的集會 "可被判處最高5年的監禁。這一警告尤其適用於維多利亞公園，過去每逢6月4日，那裡的燭光守夜活動曾經聚集了數萬人。

周五晚上，維多利亞公園的大部分地區被關閉，周六早上，許多警察在該地區巡邏。

法新社記者指出，在附近繁忙的銅鑼灣購物區，一名用打火機將土豆刻成蠟燭形狀的表演者周五晚上被十幾名警察扣留。警方隨後表示，他們已經以 "在公共場所擾亂秩序 "的罪名逮捕了一名31歲的婦女。

在2020年和2021年，香港當局已經以新冠病毒疫情防疫的名義禁止了這些守夜活動。去年，組織這些活動的香港支聯會被解散，香港六四博物館關閉，支聯會領導人被捕。

據該報道，而香港人能夠記住天安門的最後方式之一，即每年的天主教彌撒，今年也被取消了，同樣是因為擔心被起訴。

公開紀念六四天安門現在只在海外合法。流亡的持不同政見者在美國建立了自己的博物館。而活動人士正計畫在台灣復活 "恥辱之柱"，這是最近在香港被揭穿的雕塑之一。

在中國被封鎖的推特上，美國國務卿布林肯向33年前 "在天安門廣場和平地要求民主 "的 "勇敢的抗議者 "表示敬意。據布林肯寫道："儘管紀念碑被拆除，而且有人試圖抹去歷史，但我們通過促進對人權的尊重來紀念他們。

法新社說，在中國以外，一些國家計畫在星期六舉行守夜活動。大赦國際正在協調其中的20項活動，"要求正義並聲援香港"。