中國單日新增染疫數又升 封控話題未了

新冠病毒/中國

中國官方今天通報，新增本土病例88例（含確診與無癥狀感染）。北京豐台區因仍出現社會面病例，延長提級防控措施時間；遼寧與內蒙古疫情持續升溫。

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據中央社今天引述中國國家衛生健康委員會官網上午公布，4日零時至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增新冠病毒確診病例56例。當中，本土病例33例，以北京病例有16例最多，接續是內蒙古11例，上海則有6例；境外移入則有23例。

當天通報無癥狀感染者106例，境外移入51例、本土病例55例。單日新增本土無癥狀感染者以遼寧有25例最多，其次是上海16例，內蒙古7例，北京則有3例。

上海昨新增本土染疫22例，當日社會面沒有發現感染者、無新增本土死亡。上海本輪疫情累計死亡588例；據財新網統計，上海的無癥狀感染者佔90.74%。

該報道稱，北京新增本土染疫19例。當地豐台區昨天深夜發布通告，延長提級防控措施，包含嚴格居家辦公與臨時交通管控，延長解除時間到6月9日上午6時。而北京房山區的封控、管控區全部解除。

遼寧新增本土染疫25例，均為丹東市報告病例，本輪疫情與4月出現的疫情不同源。當地政府昨天表示，丹東本輪疫情呈現多點、散發、鏈短的特點，符合抵邊口岸城市疫情特點，並指出要儘快建構步行10分鐘“採樣圈”，落實人員每周2檢、重點人員時檢等要求。內蒙古當地也出現疫情，為因應疫情，當地二連浩特市全市進入靜默狀態。