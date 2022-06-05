中國在南太平洋外交或有波濤將來預警

中國/南太平洋島國

中國外交在南太平洋島國踢鐵板，有分析指出，中國這次外交規模是太平洋島國前所未見，澳大利亞、新西蘭都未這麼做過；雖然未獲安全協議認可不是中國在太平洋的終結，但可預見更多外交波濤恐掀起。

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據中央社今天引述消息報道稱，中國外交南太平洋失利，分析稱更多外交波濤將來。報道引述南華早報（SCMP）5日消息說，北京沒有獲得其所期待的區域安全協議認可，但這不是中國在太平洋的終結。部分太平洋島國對於被捲入大國政治抱持謹慎態度，他們卻也一邊在尋求降低與前殖民大國關聯的道路。

中國外交部長王毅在5月26日至6月4日期間出訪南太平洋島國，這個區域向來被視作“外交死水”。中國高階官員的出訪使太平洋島國資源豐富、具備戰略意義等價值浮現在地緣政治地圖上。

中國釋出的安全協議未獲10個太平洋島國外交部長認可，但卻激起美國、澳洲、新西蘭等傳統太平洋國家的關注。太平洋島國拒絕被捲入地緣政治遊戲，但是可能願意透過與包括中國在內的更多國家接觸，以尋求降低其與前殖民大國的關係。

澳洲國立大學（Australian National University）克勞福德公共政策學院太平洋研究員伊瓦拉圖（Henry Ivarature）接受訪問表示，中國未能達成一項地區協定，但那隻會加強其提出一個“更可口”建議的決心，“中國做了澳洲、新西蘭從未做過的事，太平洋地區可以期待來自中國、澳洲、新西蘭甚至美國的更多外交浪濤”。

該報道稱，太平洋島國一直由歐洲、美國和日本等殖民列強與澳洲、新西蘭等地區大國統治，直到1960年代開始始接續獨立。

中國聊城大學 （Liaocheng University）太平洋島國研究中心首席研究員於鐳指出，太平洋島嶼也在尋求前殖民國家外的關係多元化，好以擴大經濟。若與更多國家接觸，將意味其與前殖民大國間關係更趨於平衡，以健康的方式加劇競爭也能促進太平洋島嶼地方經濟。據於鐳指出，太平洋島國地區14個國家代表14票，由於台灣議題，中國在外交上需要他們的支持，經濟合作潛力也很巨大，這些島嶼控制着超過3000萬平方公里專屬經濟區。