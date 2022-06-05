中國發布防疫“九不準”禁擅延管控

新冠病毒/中國/封控

中國國家衛健委疾控局副局長雷正龍今天宣布，衛健委要求各地堅決做到防疫“九不準”，包括不準隨意延長中高風險區及封控區的管控時間，不準對符合條件離校返鄉的高校生採取隔離等措施。

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據中央社今天引述中國官方消息報道稱，中國防封控過頭，發布防疫“九不準”禁擅延管控。

中國國家衛健委疾控局副局長雷正龍今天稱，中國國家衛健委要求各地，更加高效統籌“疫情防控”和“經濟社會”發展，在防疫方面堅決防止“簡單化”、“一刀切”和“層層加碼”等現象。

中國為執行“動態清零”防疫政策，在各地採取嚴厲的封城、封小區、封村等措施，但已對經濟發展造成嚴重損害。而中國國家衛健委此時發布“九不準”措施，被認為是扭轉過當封控的指令，頗受矚目，但能否奏效尚待觀察。

至於“九不準”內容，央視新聞報導，雷正龍在記者會上指出，包括：不準隨意將限制出行的範圍，由中、高風險地區擴大到其他地區；不準對來自低風險地區人員採取強制勸返、隔離等限制措施；不準隨意延長中、高風險地區及封控區、管控區的管控時間。

根據官方要求，不準隨意擴大采隔離、管控措施的風險人員範圍；不準隨意延長風險人員的隔離和健康監測時間；不準隨意以疫情防控為由，拒絕為急危重症和需要規律性診療等患者提供醫療服務。不準對符合條件離校返鄉的高校學生採取隔離等措施；不準隨意設置防疫檢查點，限制符合條件的客、貨車司乘人員通行；不準隨意關閉低風險地區保障正常生產、生活的場所。