中國神舟14升空 載3宇航員進入空間站

中國/神舟14/天宮站

中國今天向正在建設的中國空間站發送了三名新的宇航員，他們將在天上停留6個月，並負責對空間站進行重大擴建。中國神舟14號飛船由長征2F火箭提供動力，於當地時間上午10點44分（北京時間2點44分）從西北部戈壁灘的酒泉發射中心升空。 這三名宇航員中，包括一名女性，他們將接替神舟十三號發射升空載送的機組人員，他們在空間站曾停留半年後於四月中旬返回地球。

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據法新社今天引述中國官方消息說，中國太空空間站的中文名稱為 "天宮"，英文縮寫為CSS，應該在今年年底前全面運行。

據中國央視新聞說，神舟14號機組的主要挑戰將是接收和安裝兩個實驗室模塊，這兩個模塊將與空間站對接。它們計畫於7月和10月相繼從地球發射。一旦這最後兩個模塊安裝完畢，天宮站將重要擴大，實現其最終的T形空間站。

屆時，它的規模將與前蘇聯的和平號空間站相似。它的使用壽命至少應該是10年。

神舟14號機組包括43歲的音譯為劉洋，她已於2012年升空，是第一位進入太空的中國女性。機組指揮官是陳東（43歲），以及蔡旭哲（46歲），他為他的首次太空飛行準備了12年。

這次任務的一個新特點是，兩個中國太空人將首次在天宮的軌道上相互交接。而在此次升空任務結束時，在返回地球之前，神舟14號的三名宇航員將與未來神舟15號任務的三名同事在空間站共度數日。

中國太空站從現在起應該常規住人使用。

法新社說，幾十年來，中國一直在為其空間計畫投資數十億歐元。中國在2003年將第一位宇航員送入太空。從那時起，中國取得了一些了不起的成就，特別是在最近幾年。中國在2019年初在月球的背面降落了一個航天器，被稱為世界第一。2021年，中國在火星上成功降落了一個小型機器人。中國還計畫在2030年前將多名宇航員送上月球。