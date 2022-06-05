中國神舟14與天宮對接 3宇航員進入太空站

中國/神舟14/天宮站

中國三名宇航員周日抵達 "天宮"，這是北京在軌道上建造的一個宇航站，將被開啟常規住用。將這三名宇航員升空的神舟14號飛船由長征2F火箭推動，於當地時間今天上午10點44分（北京時間2點44分）從西北部戈壁灘的酒泉發射中心起飛。中國國家電視台CCTV播出了發射的現場圖像。

廣告 繼續瀏覽後續

據法新社說，中國中央電視台說，經過大約 "七個小時的飛行"，航天器首次與空間站對接。然後在北京時間晚上8點50分左右（北京時間12點50分），根據負責載人航天的航天局（CMSA）的說法，這三名宇航員進入空間站的主艙。

與4月中旬返回的神舟13號任務的前一組人員一樣，這三名宇航員，包括一名女性，預計將在空間站停留約6個月。

中國空間站被命名為天宮，但對外也稱用英文縮寫3字母CSS，應該在今年年底前全面投入使用。

宇航員包括43歲的劉洋，她從2012年就是第一位進入太空的中國女性。陪同她的是音譯為陳東（43歲）和音譯為蔡旭哲（46歲）。

神舟14號機組的主要挑戰是接收和安裝兩個新的實驗室模塊，它們將與空間站對接。

據專門研究中國太空計畫的Go Taikonauts.com的分析師音譯為陳嵐說："在成功對接這些模塊後，宇航員將必須使用機械臂抓住它們，解開它們，將它們旋轉90度並將它們對接到另一個空間站港口。而這些關鍵的程序必須與地球上的工程師協調進行。

據陳嵐稱，"中國以前從未進行過如此複雜的操作，這只在和平號和國際空間站上進行過這樣的對接。陳嵐說："這將是對宇航員和太空設備的一次真正考驗。

一旦這些實驗室模塊安裝完畢，該站的整體結構將有其最終的T形外觀。屆時，中國空間站的規模將與前蘇聯和平號空間站相似。其壽命預計至少為10年，可能為15年。

神舟14號機組人員還將進行太空行走，進行一系列的實驗並維護天宮空間站。在太空逗留結束時，在返回地球之前，神舟14號的三名宇航員將與未來神舟15號任務的三名同事在軌道上呆幾天。

據美國哈佛大學史密森天體物理學中心的天文學家喬納森-麥克道爾告訴法新社，"隨着神舟14號升空，中國載人航天進入了一個新階段"，中國並"開始常規占駐空間站"。他說，“換句話說，從現在開始，目標是一直有中國宇航員常駐太空。”

由於美國禁止美國國家航空航天局與北京合作，中國被排除在國際空間站之外，因此被推動建立自己的空間站。幾十年來，中國一直在為其太空計畫投資數十億歐元。

中國在2003年將其第一位宇航員送入太空。從那時起，中國取得了一些顯著的成就，特別是在最近幾年。2019年初，中國在月球的背面降落了一個航天器，這是世界第一次在月亮另一面登陸。2020年，航天器帶回了月球樣品。中國並最終確定了名為北鬥的衛星導航系統，成為美國GPS的競爭對手。

2021年，中國在火星上投射了一個小型機器人，並計畫在2030年前將人送上月球。

法新社引述中國載人航天計畫的總設計師周建平在3月說，從長遠來看，中國也計畫提供太空旅遊。