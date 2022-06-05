中國空軍攔截澳大利亞南海偵察機 噴鋁箔干擾絲 澳斥危險

中國/澳大利亞

澳大利亞周日指責中國空軍5月26日在南中國海上空危及其一架軍事偵察機。澳大利亞國防部長理查德-馬爾斯批評說，一架中國戰鬥機魯莽地攔截了一架澳大利亞P-8偵察機，在突然飛越澳機之前非常接近並發射了帶光信號彈，以及噴射鋁箔干擾絲。澳機發動機卷吸進了部分鋁箔。

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據法新社今天報道稱，澳大利亞指責中國空軍的危險攔截行為。據澳大利亞國防部長理查德-馬爾斯說，一架中國戰鬥機魯莽地攔截了一架澳大利亞P-8偵察機，在突然飛過它之前非常靠近並發射了帶光信號彈。

該國防部長稱，"當時中國飛機投出一堆含有小塊鋁的鋁箔干擾絲，其中一些被P-8飛機的發動機吸進了，"馬爾斯先生告訴媒體說，"顯然，這是非常危險的。"

該事件中沒有人受傷。澳大利亞飛機得以返回基地。澳大利亞國防部長說，堪培拉已經向北京表達了關切。

法新社說，澳大利亞軍隊在南中國海執行監視任務並不罕見，北京認為南中國海幾乎完全屬於中國。澳大利亞、美國及其盟國認為，亞洲與世界其他地區之間的大部分貿易都經過該海域，該海域屬於國際水域，因此對航行開放。

據澳大利亞總理說，澳大利亞的行為 "符合國際法，並行使了在國際水域和空域自由航行和飛越的權利"。

三個月前，澳大利亞已經指責中國軍隊在澳大利亞北部使用軍用激光器對準澳大利亞一架飛機。澳大利亞政府稱這是一種危險的 "恐嚇行為"。

法新社說，而在周三，加拿大軍方也指責中國空軍在亞洲的國際空域危及加拿大幾架飛機，加拿大稱當時正在執行聯合國針對朝鮮的制裁監督任務飛行。